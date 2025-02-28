Nazilli Belediyesi\'nden Türbelere Temizlik Öncesi Bakım

Yerel

Nazilli Belediyesi ekipleri, Ramazan ayı öncesinde türbelerde bakım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından türbe çevresindeki yabani otlar biçilerek detaylı temizlik yapıldı. Vatandaşların manevi huzur içinde ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için yürütülen çalışmalarda türbelerin daha estetik ve düzenli bir görünüme kavuşması sağlandı. Bakım ve temizlik çalışmalarının belirli periyotlarla devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Ramazan ayının gelmesi ile birlikte ekiplerimiz türbelerimizde detaylı bir çalışma yapıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün peyzaj çalışmalarıyla bu alanlar daha güzel ve ferah bir görünüme kavuşturulacak. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz de gerekli temizlikleri yaptı. Tüm halkımıza şimdiden hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi. - AYDIN