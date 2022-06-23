Nazilli Belediyesi'nden yangın bölgesine destek - Son Dakika
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Nazilli Belediyesi'nden yangın bölgesine destek

23.06.2022 00:17
Nazilli Belediyesi'nden yangın bölgesine destek

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran 2022 Salı günü akşam saatlerinde çıkan yangına müdahale sürerken, yangın bölgesine bir destek de Nazilli Belediyesi'nden geldi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran 2022 Salı günü akşam saatlerinde çıkan yangına müdahale sürerken, yangın bölgesine bir destek de Nazilli Belediyesi'nden geldi.

14 uçak ve 20 helikopter alevlere havadan müdahaleye devam etmesine rağmen alevlerin öğle saatlerinde Değirmenyanı Mahallesi'ndeki yerleşim merkezlerine ulaşması sonucu çevre il ve ilçelerden takviye ekipler le destek istendi. Nazilli'ye de ulaşan çağrı Nazilli Belediyesi'ni de harekete geçirdi. Gün içinde gelen bilgiler doğrultusunda Nazilli Belediyesi'nden destek kuvvet için hazırlıkların yapılması talimatını veren Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait bir su tankeri ile Fen işleri Müdürlüğü'ne ait bir adet paletli iş makinesini Marmaris'e gönderdi.

Öğleden sonra yola çıkan araçlar ekipmanları ile birlikte Marmaris Bölge Müdürlüğü tesisine akşam saatlerinde ulaştı. Buradan da yangın sahasına giden araçlar alevler ile mücadeleye başladı.

Ekipler alevlerin önünü kesmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor . - AYDIN

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Kaynak: İHA

Marmaris, Nazilli, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nazilli Belediyesi'nden yangın bölgesine destek - Son Dakika

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