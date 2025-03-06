Nazilli Belediyesi'nden Yol Yenileme Çalışmaları - Son Dakika
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Nazilli Belediyesi'nden Yol Yenileme Çalışmaları

Nazilli Belediyesi\'nden Yol Yenileme Çalışmaları

Nazilli Belediyesi, yol yenileme çalışmalarıyla ilçenin trafik sorunu için adımlar atarak, Şirinevler Mahallesi'nde 291 Sokak'ı kısa sürede hizmete açtı. Başkan Dr. Ertuğrul Tetik, halkın taleplerine duyarlı bir belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam ediyor.

06.03.2025 12:23  Güncelleme: 12:26
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Nazilli Belediyesi şehrin dört bir yanında gerçekleştirdiği eş zamanlı çalışmalar ve trafiği rahatlatmak için attığı adımlarla ilçenin yol haritasına yeni bir soluk getiriyor.

Son olarak Şirinevler Mahallesi 3. etap yol çalışmaları kapsamında yenileme çalışması yapılan 291 Sokak'taki faaliyetler kısa sürede tamamlanarak yol yaya ve araç trafiğine açıldı. Bölgede sık sık inceleme yaparak Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinden bilgi alan Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, şehrin atıl vaziyette bırakılmış her noktasına hizmet ulaştıracaklarının da altını çizdi. 30 yılın ardından yolları yenilenen Şirinevler Mahallesi sakinleri çalışmalarından dolayı Nazilli Belediyesi'ne teşekkür etti. Saha gezileri sırasında yalnızca yol çalışmaları değil, bölgenin diğer eksiklerinin giderilmesi konusunda da büyük hassasiyet gösteren Başkan Tetik, vatandaşların talep ve şikayetlerini yerinde dinleyerek halktan yana bir belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli Belediyesi'nden Yol Yenileme Çalışmaları - Son Dakika

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