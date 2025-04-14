Nazilli Belediyesi Nisan Ayı Etkinliklerini Duyurdu

Baharın gelmesiyle sosyal ve kültürel faaliyetlere hız veren Nazilli Belediyesi, Nisan ayı boyunca yapılacak sanatsal etkinlikleri duyurdu.

Konserden tiyatroya, spordan sergiye birçok sosyal aktivitenin yapılacağı etkinliklerin geniş bir katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.

Bu kapsamda; 20 Nisan Pazar günü saat 20.30'da Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda Nazilli Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'nun Şifalı Nağmelerle İlkbahara Merhaba ve Egemenlik konseri yapılacak. 21 Nisan Pazartesi günü saat 11.00'de Lütfi Selek Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda Nazilli Belediyesi Kırk Yama Kursu kursiyerleri tarafından hazırlanan Bir Sevdadır Anadolu isimli el sanatları sergisinin açılışı gerçekleştirilecek.

23 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda Nazilli Belediyesi Çocuk Tiyatro Grubu'nun Memleketim ve 23 Nisan oyunu sergilenecek.

Etkinliklerle ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar, Nazilli Belediyesi'nin nazillibeltr kullanıcı adlı sosyal medya hesaplarından detaylara ulaşabilecek. - AYDIN