Nazilli Belediyesi işletmelerine personel alım süreci devam ediyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.04.2026 14:10  Güncelleme: 14:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazilli Belediyesi iştiraki NAZBEL A.Ş.'de toplam 38 başvuru değerlendiriliyor. Açık pozisyonlar arasında barmen, aşçı yardımcısı ve garson gibi farklı iş imkanları yer alıyor.

Nazilli Belediyesi iştiraki NAZBEL A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren tesislerde istihdam edilmek üzere başlatılan personel alım süreci devam ediyor.

Personel alım süreci kapsamında toplam 38 başvuru değerlendirmeye alındı. Başvurular ön incelemeden geçirilirken, kriterlere uygun bulunan adaylarla mülakat görüşmeleri gerçekleştirildi.

İşletmelerin ihtiyaç planlaması doğrultusunda; 2 barmen/barista, 1 aşçı yardımcısı, 2 garson ve 1 karşılama hostesi olmak üzere farklı pozisyonlarda personel istihdam edilmesi planlanıyor.

Nihai değerlendirme sürecinin titizlikle yürütüldüğünü belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; " Her zaman olduğu gibi alım süreci şeffaflık ve liyakat esasları çerçevesinde devam ettiriyoruz. Geçtiğimiz aylarda belediyemiz bünyesine zabıta alımlarımızı gerçekleştirmiştik. Tüm Türkiye'ye örnek olacak şekilde süreci yürüttük. Memurlarımız göreve başladı. İşletmelerimize de aynı şekilde liyakat gözeterek alım yapıyoruz" dedi.

Sonuçlar kurum içi planlama doğrultusunda kısa süre içerisinde açıklanacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 14:59:48. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.