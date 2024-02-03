Nazilli Belediyesi Personellerine İletişim Semineri Verildi

Nazilli Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğiyle hizmet içi eğitim programları kapsamında belediye personellerine Temel İletişim, Kişisel Gelişim ve Kurum İçi İletişim semineri verildi.
Nazilli Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve TBB Eğitmeni Cem Ogün Şen'in sunumlarıyla gerçekleştirilen Temel İletişim, Kişisel Gelişim ve Kurum İçi İletişim semineri geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen ve nefes, farkındalık, etkili dinleme, etkili konuşma, ikna, beden dili, kurum içi iletişim gibi konuların detaylı olarak ele alındığı eğitim yaklaşık 6 saat sürdü.
Eğitim programlarının yıl boyu periyodik aralıklarla devam edeceğini belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Kıymetli hocamıza sunumlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu tür eğitim programları İnsan Kaynakları Müdürlüğümüzün planlamaları ile gerçekleşiyor. Söz konusu eğitimlerle personellerimin kendilerini geliştirdiklerini ve yenilediklerini düşünüyorum. Emeklerinden dolayı kıymetli hocamıza çok teşekkür ediyorum" dedi.
Program sonunda Eğitmen Cem Ogün Şen'e içerisinde Nazilli'ye özgü yöresel ürünlerin yer aldığı hediye takdim edildi. - AYDIN
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