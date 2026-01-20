Nazilli Belediyesi'nden Pirlibey'de 4 ayrı yol çalışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Nazilli Belediyesi'nden Pirlibey'de 4 ayrı yol çalışması

Nazilli Belediyesi\'nden Pirlibey\'de 4 ayrı yol çalışması
20.01.2026 14:29  Güncelleme: 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Pirlibey Mahallesi'nde dört farklı noktada gerçekleştirilen yol yenileme çalışmalarıyla vatandaşların ulaşım sorunlarını çözüme kavuşturdu. Başkan Dr. Ertuğrul Tetik, halk buluşmaları ile sürdürülen çalışmaların önemine dikkat çekti.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Pirlibey Mahallesi'nde belirlenen 4 ayrı noktada yol yenileme çalışması gerçekleştirerek uzun süredir yaşanan ulaşım sorunlarını çözüme kavuşturdu.

Mahalle buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Pirlibey Mahallesi sakinlerinin özellikle kış aylarında kullanılamaz hale gelen yollarla ilgili taleplerini yerine getirdi. Çalışmalar kapsamında bozulan ve ulaşımı zorlaştıran yollar bakıma alınarak parke taşı ile kaplandı. Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda ilçe genelinde yol yapım ve yenileme çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Halkımızla her buluşmamızda 2026 yılı itibariyle hizmet hızımızı artırdığımızı dile getiriyorum. Belediyemizin borç yükünün hafiflemesiyle artık taleplere hızlı yanıt veren bir Nazilli Belediyesi oluşturduk. Artık halkımızın karşısına da hizmet üretebilecek güçte çıkıyoruz. Halk buluşmalarımızda söylediğimiz gibi, laf olsun diye değil gerçek ihtiyaçları tespit etmek ve halkımızın sorunlarını birebir dinlemek için bu buluşmaları yapıyoruz. Bunun en güzel örneklerinden biri de Pirlibey oldu" sözlerini kaydetti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Yerel Haberler, Ertuğrul Tetik, Pirlibey, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nazilli Belediyesi'nden Pirlibey'de 4 ayrı yol çalışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AB’den Trump’a tarife misillemesi: 93 milyar Euro’luk gümrük vergisi yolda AB'den Trump'a tarife misillemesi: 93 milyar Euro'luk gümrük vergisi yolda
11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü 11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü
Atlas Çağlayan’ın ailesine tehdit mesajı atan 3 zanlı için tutuklama talebi Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajı atan 3 zanlı için tutuklama talebi
Nihat Kahveci’den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia
İstanbul’un göbeğinde park yeri için birbirlerine girdiler İstanbul'un göbeğinde park yeri için birbirlerine girdiler!
Ernest Muçi, Beşiktaş’ta 1.5 yılda yaptığını Trabzonspor’da 18 maçta başardı Ernest Muçi, Beşiktaş'ta 1.5 yılda yaptığını Trabzonspor'da 18 maçta başardı

15:03
Edin Dzeko Almanya’da lider olan takıma gidiyor
Edin Dzeko Almanya'da lider olan takıma gidiyor
15:02
Özel’den Bahçeli’ye ’emekli maaşı’ çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
14:31
Pınar Altuğ, Bebek’teki dairesini 108 milyon liraya sattı
Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini 108 milyon liraya sattı
14:26
Karayılan’dan ABD’ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
14:20
Bakan Fidan’dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
11:41
Dev marka piyasadan resmen çekildi Artık telefon üretmeyecekler
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 15:20:04. #7.11#
SON DAKİKA: Nazilli Belediyesi'nden Pirlibey'de 4 ayrı yol çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.