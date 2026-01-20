Nazilli Belediyesi\'nden Pirlibey\'de 4 ayrı yol çalışması

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Pirlibey Mahallesi'nde belirlenen 4 ayrı noktada yol yenileme çalışması gerçekleştirerek uzun süredir yaşanan ulaşım sorunlarını çözüme kavuşturdu.

Mahalle buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Pirlibey Mahallesi sakinlerinin özellikle kış aylarında kullanılamaz hale gelen yollarla ilgili taleplerini yerine getirdi. Çalışmalar kapsamında bozulan ve ulaşımı zorlaştıran yollar bakıma alınarak parke taşı ile kaplandı. Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda ilçe genelinde yol yapım ve yenileme çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Halkımızla her buluşmamızda 2026 yılı itibariyle hizmet hızımızı artırdığımızı dile getiriyorum. Belediyemizin borç yükünün hafiflemesiyle artık taleplere hızlı yanıt veren bir Nazilli Belediyesi oluşturduk. Artık halkımızın karşısına da hizmet üretebilecek güçte çıkıyoruz. Halk buluşmalarımızda söylediğimiz gibi, laf olsun diye değil gerçek ihtiyaçları tespit etmek ve halkımızın sorunlarını birebir dinlemek için bu buluşmaları yapıyoruz. Bunun en güzel örneklerinden biri de Pirlibey oldu" sözlerini kaydetti. - AYDIN