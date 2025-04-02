Nazilli Belediyesi, Ramazan Boyunca İhtiyaç Sahiplerine Yardım Kolisi Dağıttı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde belediye ekiplerince ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hazırlanan yardım kolileri, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Nazilli Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi dağıttı. Mahalle muhtarları aracılığıyla ve belediyeye yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda belirlenen ailelere Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince yardımlar bizzat ulaştırıldı.

Yardım ve destek çalışmalarının titizlikle gerçekleştirildiğini belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Ramazan ayının dayanışma ve yardımlaşma ruhunu yaşatmak adına ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olduk. İçerisinde temel gıda maddelerinin yer aldığı kolilerin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için personellerimiz gerekli çalışmaları yaptı. Belediyemizin imkanlarını en verimli şekilde kullanarak halkımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi. - AYDIN