Nazilli Belediyesi, Ramazan Boyunca İhtiyaç Sahiplerine Yardım Kolisi Dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Nazilli Belediyesi, Ramazan Boyunca İhtiyaç Sahiplerine Yardım Kolisi Dağıttı

Nazilli Belediyesi, Ramazan Boyunca İhtiyaç Sahiplerine Yardım Kolisi Dağıttı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, belediye ekipleri Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolileri ulaştırdı. Başkan Dr. Ertuğrul Tetik, dayanışma ve yardımlaşma ruhunu yaşatmak amacıyla yapılan yardımları değerlendirdi.

02.04.2025 11:16  Güncelleme: 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde belediye ekiplerince ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hazırlanan yardım kolileri, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Nazilli Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi dağıttı. Mahalle muhtarları aracılığıyla ve belediyeye yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda belirlenen ailelere Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince yardımlar bizzat ulaştırıldı.

Yardım ve destek çalışmalarının titizlikle gerçekleştirildiğini belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Ramazan ayının dayanışma ve yardımlaşma ruhunu yaşatmak adına ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olduk. İçerisinde temel gıda maddelerinin yer aldığı kolilerin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için personellerimiz gerekli çalışmaları yaptı. Belediyemizin imkanlarını en verimli şekilde kullanarak halkımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ertuğrul Tetik, Nazilli, Güncel, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nazilli Belediyesi, Ramazan Boyunca İhtiyaç Sahiplerine Yardım Kolisi Dağıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tunç’tan Silivri’deki kötü muamele iddialarına yanıt Bakan Tunç'tan Silivri'deki kötü muamele iddialarına yanıt
Çorum’da akaryakıt istasyonunda silahlı kavga: 2 yaralı Çorum'da akaryakıt istasyonunda silahlı kavga: 2 yaralı
Ünlü restoran zinciri iflas başvurusu yaptı Ünlü restoran zinciri iflas başvurusu yaptı
Acun Ilıcalı’dan maç öncesi Galatasaray’a olay sözler Acun Ilıcalı'dan maç öncesi Galatasaray'a olay sözler
19 yıl sonra aydınlatılan çifte cinayette kan donduran detaylar ortaya çıktı 19 yıl sonra aydınlatılan çifte cinayette kan donduran detaylar ortaya çıktı
Antalya’da korkutan deprem Antalya'da korkutan deprem
Türk kulüpleri Ronaldo ve Messi’yi transfer etti Gerçek bambaşka çıktı Türk kulüpleri Ronaldo ve Messi'yi transfer etti! Gerçek bambaşka çıktı
Icardi’den eski eşine şok suçlama: 7 milyon euro kayboldu Icardi'den eski eşine şok suçlama: 7 milyon euro kayboldu
Eski CHP’li isimden bomba iddia: Kılıçdaroğlu kazanacak imzayı topladı Eski CHP'li isimden bomba iddia: Kılıçdaroğlu kazanacak imzayı topladı
RTÜK Başkanı boykotu destekleyenlere gözdağı verdi: Gereği yapılacak RTÜK Başkanı boykotu destekleyenlere gözdağı verdi: Gereği yapılacak
AK Parti ilçe başkanından içkili paylaşım Eleştirilere verdiği yanıt daha bomba AK Parti ilçe başkanından içkili paylaşım! Eleştirilere verdiği yanıt daha bomba

12:51 Eski CHP’li isimden bomba iddia: Kılıçdaroğlu kazanacak imzayı topladı Eski CHP'li isimden bomba iddia: Kılıçdaroğlu kazanacak imzayı topladı
12:33 RTÜK Başkanı boykotu destekleyenlere gözdağı verdi: Gereği yapılacak RTÜK Başkanı boykotu destekleyenlere gözdağı verdi: Gereği yapılacak
11:34 AK Parti ilçe başkanından içkili paylaşım Eleştirilere verdiği yanıt daha bomba AK Parti ilçe başkanından içkili paylaşım! Eleştirilere verdiği yanıt daha bomba
11:03 Emekli ikramiyelerinde fark ödeme tarihi belli oldu Emekli ikramiyelerinde fark ödeme tarihi belli oldu
09:39 Erdoğan’ın ’Nevruz’ talimatı sonrası AK Parti harekete geçiyor Erdoğan'ın 'Nevruz' talimatı sonrası AK Parti harekete geçiyor
18:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti
17:33 Emre Kınay, Gökhan Ünver çağrılarını karşılıksız bırakmadı İptal edildi Emre Kınay, Gökhan Ünver çağrılarını karşılıksız bırakmadı! İptal edildi
17:32 Icardi’den eski eşine şok suçlama: 7 milyon euro kayboldu Icardi'den eski eşine şok suçlama: 7 milyon euro kayboldu
17:17 Türk kulüpleri Ronaldo ve Messi’yi transfer etti Gerçek bambaşka çıktı Türk kulüpleri Ronaldo ve Messi'yi transfer etti! Gerçek bambaşka çıktı
17:07 Antalya’da korkutan deprem Antalya'da korkutan deprem
16:58 19 yıl sonra aydınlatılan çifte cinayette kan donduran detaylar ortaya çıktı 19 yıl sonra aydınlatılan çifte cinayette kan donduran detaylar ortaya çıktı
16:54 Acun Ilıcalı’dan maç öncesi Galatasaray’a olay sözler Acun Ilıcalı'dan maç öncesi Galatasaray'a olay sözler
16:44 Ünlü restoran zinciri iflas başvurusu yaptı Ünlü restoran zinciri iflas başvurusu yaptı
16:17 Çorum’da akaryakıt istasyonunda silahlı kavga: 2 yaralı Çorum'da akaryakıt istasyonunda silahlı kavga: 2 yaralı
15:55 Bakan Tunç’tan Silivri’deki kötü muamele iddialarına yanıt Bakan Tunç'tan Silivri'deki kötü muamele iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2025 12:59:47. #7.13#
SON DAKİKA: Nazilli Belediyesi, Ramazan Boyunca İhtiyaç Sahiplerine Yardım Kolisi Dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement