Nazilli Belediyesi Şirinevler Mahallesinde Yol Yenileme Çalışmalarını Tamamladı

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Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şirinevler Mahallesi 274 Sokak'ta yol yenileme, bakım, onarım ve parke taşı döşeme çalışmalarını tamamladı.

Çalışmalar kapsamında yıllar içerisinde deforme olarak kullanılamaz hale gelen eski yol iş makineleri ile kazınarak stabilizesi yapıldı. Düzenleme faaliyetlerinin ardından kaldırım hatları belirlenen yola parke taşı döşenerek yaya ve araç trafiğine hazır hale getirildi. Yaklaşık bin metrekare alanda yürütülen çalışmaların devam edeceğini ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Nazillimizin her noktasına eşit hizmet anlayışıyla, yalnızca bir noktaya hizmet edip diğer alanları hizmetsiz bırakmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aşağı Nazilli olarak anılan bu noktalara ne yazık ki geçmiş yıllarda çok az yatırım yapılmış. Bizler halkımızın her bireyine hizmet ulaştırma gayesiyle hareket edeceğiz" dedi.

Mahallenin yarım asırlık yol sorununun çözüme kavuşmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Şirinevler sakinleri, hizmetlerinden dolayı Nazilli Belediyesi'ne ve Başkan Tetik'e teşekkür etti. - AYDIN