Nazilli Belediyesi Tavuk Denetimlerini Artırdı

Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte son günlerde ülke genelinde yaşanan tavuk kaynaklı gıda zehirlenmeleri üzerine harekete geçti.

İlçe genelinde faaliyet gösteren tavukçular ve tavuk döner satışı yapan işletmelerde ortak denetimler gerçekleştirildi.

Halk sağlığını korumak amacıyla yapılan denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama şartları, hijyen kuralları ve işyeri ruhsatları detaylı şekilde incelendi.

Nazilli Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden unsurlara karşı sıfır tolerans gösterileceğini belirterek denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı. - AYDIN