Nazilli Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Bahar Konserine Davet Ediyor

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Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, tüm Nazillileri, Nazilli Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından gerçekleştirilecek olan Bahar Konserine davet etti.

Nazilli Belediyesi bünyesinde var olan Nazilli Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu geleneksel konserlerine devam ediyor. Başkan Tetik, Murat Sezar şefliğinde 18 Nisan Perşembe akşamı saat 20.30'da tüm sanatsever vatandaşları Bahar Konserine davet etti.

Birbirinden güzel şarkıları korist ve solistlerin seslendireceği 2 bölüm halinde Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro salonunda gerçekleşecek olan Bahar Konserinin Sunumunu Yücel Bildiren yapacak.

Baharı birlikte karşılamanın mutluluğu yaşadıklarını belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Belediyemiz bünyesinde yıllardır çalışmalarını sürdüren Türk Sanat Müziği Koromuzun hazırladığı birbirinden güzel şarkıları dinlemek ve izlemek üzere tüm sanatsever vatandaşlarımızı Belediye Tiyatro Salonu'na davet ediyorum" dedi. - AYDIN