Nazilli Belediyesi, Yarım Asır Bekleyen Yol Sorunlarını Çözmeye Başladı

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, sabah erken saatlerde gerçekleştirdiği saha incelemelerinde, Kurtuluş ve Aydoğdu mahallelerinde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Nazilli Belediyesi olarak yarım asırdır hizmet bekleyen yolları faaliyet planına aldıklarını ifade eden Başkan Tetik, akılcı hamlelerle şehrin yol sorununu çözüme kavuşturacaklarının da altını çizdi.

Kurtuluş Mahallesi 107 Sokak'ta parke taşı döşeme işlemlerine başlayan ekipler, Aydoğdu Mahallesi 85 Sokak'ta ise iki etap halinde planlanan yol yenileme çalışmalarının ilk etabını hayata geçirmek için kolları sıvadı. Mahalle sakinlerinin sevgi seliyle karşılanan Başkan Tetik, "Bugün bir kez daha sahadayız. Muhtarımız, ekiplerimiz ve Fen İşleri Müdürümüz ile birlikte çalışmaları yerinde inceliyoruz. Bulunduğumuz bu sokak yaklaşık 27-28 yıldır büyük bir sorun teşkil ediyordu. Kimisinin 'hastane yolu', kimisinin 'mezarlık yolu' dediği bu güzergah, Aydoğdu ile Kurtuluş mahallelerini birbirine bağlayan ve uzun zamandır problem arz eden bir yol. Daha önce 107 Sokak'ta çalışmalara başladığımızı belirtmiştik. Şimdi ise 85 Sokak'tayız. Gücümüz ölçüsünde tüm sorunlu yollarımızı sırayla yenilemeye ve hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. - AYDIN