Nazilli Belediyesi Yeni Yol Çalışmalarına Başladı

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Nazilli Belediyesi, Yeşil Mahalle 765 ve 378 Sokak'ta yol açma ve yenileme çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeşil Mahalle 765 Sokak'ta yol yenileme, bakım ve onarım çalışması ile 378 Sokak'ta ise yeni yol açma için faaliyetlere başladı. Çalışmalar kapsamında zaman içerisinde deforme olan 765 Sokak'taki eski yol iş makineleri ile kazınarak kilit parke taşı döşemeye hazır hale getirildi. 378 Sokak'ta ise yol açılarak vatandaşların uzun yıllardır talebi olan yeni yolun hizmete açılması için eş zamanlı çalışma başlatıldı.

2024 yılı için planlanan yol çalışmalarının bir bir tamamlandığını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Ekiplerimiz eş zamanlı olarak farklı mahallelerimizde yollarımızı yenilemeye devam ediyor. Yeşil Mahalle 765 ve 378 Sokak'ta yol çalışmalarımıza başladık. Bu bölgede daha önce saha incelemelerimizi de gerçekleştirmiş ve söz konusu noktaların yapılması için tespitlerimizi yapmıştık. Yollarımızı en kısa sürede tamamlayıp yaya ve araç trafiğine açacağız. Nazillimize hayırlıolsun"dedi. - AYDIN