Nazilli Belediyesi yerelde kalkınmayı destekliyor - Son Dakika
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Nazilli Belediyesi yerelde kalkınmayı destekliyor

10.03.2022 11:44
Nazilli Belediyesi yerelde kalkınmayı destekliyor

Nazilli Belediyesi, yerelde kalkınmayı desteklemek ve üretimde verimliliği artırmak amacıyla 12 Mart Cumartesi günü saat 14.30'da Belediye Meydanı'nda zeytin, incir ve kestane fidesi dağıtacak.

Nazilli Belediyesi, yerelde kalkınmayı desteklemek ve üretimde verimliliği artırmak amacıyla 12 Mart Cumartesi günü saat 14.30'da Belediye Meydanı'nda zeytin, incir ve kestane fidesi dağıtacak.

'Kalkınma kırsaldan başlar' anlayışıyla çalışmalarına devam eden Nazilli Belediyesi, vatandaşlara kentin simgelerinden olan zeytin, incir ve kestane fidesi dağıtacak.

Yerelde kalkınmayı desteklemek, üretimde verimliliği artırmak ve ekonomik olarak zor günlerden geçen çiftçilere can suyu olmak için harekete geçtiklerini ifade eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, tüm Nazilli halkını 12 Mart Cumartesi günü saat 14.30'da Belediye Meydanı'na davet etti.

Nazilli Belediyesi olarak üreticiye destek vermeye devam edeceklerini kaydeden Başkan Özcan; "Üretmenin, emeğin, alın terinin ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Memleketimizin her karış toprağı çok kıymetli. Uzun süredir pandemi ile mücadele eden halkımız şimdi de ağır bir ekonomik zorluk içerisinde. Bu zorluğu hep birlikte yaşıyoruz. Onlara bir nebze olsun destek verebilmek, üreten bir toplumun önemini hatırlatmak ve Nazillimizde üretilen ve tüm dünya için çok kıymetli olan incir, zeytin ve kestanenin önemini bir kez daha hatırlatmak için böyle bir program düzenledik. Bizler öncelikli geçim kaynağı tarım olan Nazillimizde ekilsin, dikilsin, biçilsin istiyoruz. Bunun için de Nazilli Belediyesi olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız" diye konuştu. - AYDIN

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Kürşat Engin Özcan, Cumartesi, Nazilli, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nazilli Belediyesi yerelde kalkınmayı destekliyor - Son Dakika


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