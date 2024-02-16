Nazilli Belediyesi Yıldıztepe Mahallesi 51 Sokak\'ın Yol Sorununa Çözüm Buluyor

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Nazilli Belediyesi; Yıldıztepe Mahallesi 51 Sokak'ın uzun yıllardır süren yol sorununa neşter vurmak için çalışmalara başladı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; Yıldıztepe Mahallesi 51 Sokak'ın uzun yıllardır süren yol sorununu çözüme kavuşturacak. Zemini taş döşenen, üstüne beton atılan ve en üst kısmına asfalt dökülen yolun zamanla deforme olmasıyla mahalle sakinleri başta olmak üzere araç sürücülerini zor durumda bırakan kullanışsız yol, yapılan çalışmaların ardından modern ve ferah bir görünüme kavuşacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Yıldıztepe Mahallesi 51 Sokak'ta namı diğer beton yoldayız. Yaklaşık 100 yıllık yolda yeniden yapım çalışmalarımızı başlatıyoruz. Nazilli'nin en eski bölgelerinden biri burası. En altta taş, onun üzerinde beton, üstünde de asfalt var. Bu yolun kazımasını yapıyoruz. Zamanla deforme olmuş, bozulmuş yolu düzenleyeceğiz. Nazillimizin, hemşehrilerimizin kullanımına sunacağız. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - AYDIN