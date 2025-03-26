Nazilli Belediyesi Yıldıztepe Mahallesi'nde Yol Yapım Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika
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Nazilli Belediyesi Yıldıztepe Mahallesi'nde Yol Yapım Çalışmalarını Tamamladı

Nazilli Belediyesi Yıldıztepe Mahallesi\'nde Yol Yapım Çalışmalarını Tamamladı

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Yıldıztepe Mahallesi'ndeki eski toprak yolda yol yapım çalışmalarını başarıyla tamamladı. Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, yapılan çalışmalarla birlikte bölgedeki yol ihtiyacının karşılandığını belirtti.

26.03.2025 16:29  Güncelleme: 16:32
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Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; Yıldıztepe Mahallesi 1490, 1492, 1471 ve 1469 Sokak'taki eski toprak yolda başlattığı yol yapım çalışmalarını tamamladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, ilçenin hem nüfus hem de yüzölçümü olarak en büyük mahallesi olan Yıldıztepe'de, vatandaşların daha mutlu ve huzurlu yaşaması için bölgedeki yatırımlara hız verdiklerini ifade etti. Yerleşim alanlarının her geçen gün büyüdüğü Yıldıztepe'de yeni yol ihtiyacının da eş zamanlı olarak arttığını dile getiren Başkan Tetik, "Yollarımızı yenilemeye, yolları olmayan noktalarda da yeni yollar yapmaya devam ediyoruz. Bugün Yıldıztepe Mahalle Muhtarı Ahmet Sak ve daire müdürlerimiz ile birlikte sahadayız. Burada 1490 Sokak ve çevresindeki yaklaşık 6 bin metrekare alanda yeni yol ve kaldırım çalışması yaptık. Her gün binlerce kişinin kullandığı bu yolların yapılması özellikle mahalle sakinlerimiz için büyük önem taşıyordu. Çalışmaları kısa sürede tamamlayan tüm ekibime teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Hizmetlerinden dolayı Nazilli Belediyesi'ne teşekkür eden Yıldıztepe Mahalle Muhtarı Ahmet Sak, "Her şeyin tıkır tıkır yürüdüğü zamanda bu işleri herkes yapar. Aslolan imkanların kıt, şartların zor ve ekonominin de iyi olmadığı zamanda tüm Nazilli'ye eşit, dengeli bir hizmet vermek. Hiç kimse beklemiyordu ama başkanım bunu başardı. Kendisine şahsım ve mahallem adına teşekkürlerimi sunuyorum" sözlerini kaydetti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli Belediyesi Yıldıztepe Mahallesi'nde Yol Yapım Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika

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