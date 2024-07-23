Nazilli Belediyesi Yıldıztepe Mahallesinde Parke Taşı Döşeme Çalışmalarını Tamamlıyor

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Nazilli Belediyesi ekipleri, Yıldıztepe Mahallesi 4/5 Sokak ve 629/2 Sokak'ta geçmiş yıllarda başlatılan ancak yarım bırakılan parke taşı döşeme çalışmalarını tamamlıyor.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yıldıztepe Mahallesi 4/5 Sokak'ta Belediye Toplu Konutları ile Kuru Dere mevkii geçişini sağlayan ve 5 yıldır yapılmayı bekleyen yolun parke taşı döşeme çalışmalarını tamamlıyor. Eş zamanlı olarak 629/2 Sokak'ta yer alan Taziye Evi'nin çevresini düzenleyen ekipler, kilit parke taşı ile alanda genişletme çalışması gerçekleştiriyor.

Uzun yıllardır yapılmayı bekleyen işlerin tamamlanmasıyla mahalle sakinlerinin rahat bir nefes alacağını dile getiren Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Ekiplerimiz şehir merkezinden kırsal mahallelerimize kadar pek çok noktada yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Yıldıztepe Mahallemizde yarım bırakılan ve yapılmayı bekleyen alanlarda çalışmalarımız başladı. Kısa sürede tamamlayıp halkımızın hizmetine açacağız" dedi. - AYDIN