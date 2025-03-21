Nazilli Belediyesi Yol Çalışmalarına Hız Verdi

Nazilli Belediyesi ilçe genelinde başlattığı yol çalışmalarına hız verirken; Aydoğdu, Yıldıztepe, Zafer, Yeni, Dumlupınar ve Güzelköy'de eş zamanlı çalışma yapan ekipler son olarak İstiklal'de yolları yeniliyor.

İstiklal Mahallesi 171 Sokak'taki çalışmalar kapsamında, kullanım ömrünü tamamlayan eski asfalt yolun iş makinaları ile kazınarak parke taşı döşemeye hazır hale getirildiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Ramazan Bayramı öncesi başlattığımız yol çalışmalarını hızla tamamlayıp halkımızın bayram ziyaretlerini rahatlıkla yapması için çalışıyoruz. Kendimize, ekibimize çok güveniyorum. Temizlik, Park Bahçe, Fen İşleri, Sağlık ve diğer tüm müdürlüklerimiz şehrimiz için canla başla çalışıyor. Tüm ekibime yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Göreve geldiği ilk günden bu yana, Nazilli'nin öncelikli sorunlarını çözüme kavuşturmak için çalışacağını dile getiren Başkan Tetik, 12 temizlik aracının şehre kazandırılması, Ayakkabıcılar Sokağı'nın yenilenmesi, Şirinevler Antika Pazarı'nın yapımı, asfalt makinalarının ilçeye yeniden kazandırılması, meydan yenileme projesi, sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalar ve belediye giderlerinin minimum düzeye indirilerek bütçenin halka hizmet için harcanması konusunda yaptığı çalışmalarla vatandaşın takdirini kazanmaya devam ediyor. - AYDIN