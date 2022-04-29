Nazilli'de 10 binlerce kişi aynı sofrada buluşuyor - Son Dakika
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Nazilli'de 10 binlerce kişi aynı sofrada buluşuyor

29.04.2022 11:52
Nazilli'de 10 binlerce kişi aynı sofrada buluşuyor

Nazilli Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla kentin farklı noktalarında düzenlenen iftar programlarının sonuncusu Yeni Mahalle Kapalı Pazaryeri'nde gerçekleştirildi.

Nazilli Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla kentin farklı noktalarında düzenlenen iftar programlarının sonuncusu Yeni Mahalle Kapalı Pazaryeri'nde gerçekleştirildi.

Nazilli Belediyesi tarafından yardımlaşma ve dayanışma çalışmaları çerçevesinde düzenlenen ve bugüne kadar Pınarbaşı, Yeşil, Şirinevler, Sümer ve Yeni Sanayi Mahallelerinde gerçekleştirilen iftar programları devam ediyor.

Bugüne kadar 10 binden fazla kişinin katıldığı iftar programlarının sonuncusu Yeni Mahalle Kapalı Pazaryeri'nde gerçekleştirildi. İftar alanına gelerek vatandaşlarla sohbet eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, kentin eksiklerinin yerinde tespiti için her gün farklı bir mahallede saha çalışması yürüttüklerinin altını çizdi. Akşam ezanı öncesi tüm hazırlıkları tamamlayan Nazilli Belediyesi personelleri, tek kullanımlık hijyenik kaplara özenle hazırlanan yemekleri koyarak vatandaşlara dağıttı.

Dağıtım sürecinde personellerine yardım eden Başkan Özcan, katılımlarından dolayı tüm hemşehrilerine teşekkür etti.

Ramazan ayını birlik ve beraberlik içerisinde geçiriyor olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Başkan Özcan; "29 Nisan Cuma günü son iftar programımızı Cumhuriyet Mahallemizde gerçekleştireceğiz. Tüm hemşehrilerimizi soframızı paylaşmaya, ekmeğimizi bölüşmeye davet ediyoruz. Bu vesile ile tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyor, sağlık ve esenlikler diliyorum" diye konuştu. - AYDIN

Nazilli'de 10 binlerce kişi aynı sofrada buluşuyor
Nazilli'de 10 binlerce kişi aynı sofrada buluşuyor
Nazilli'de 10 binlerce kişi aynı sofrada buluşuyor
Nazilli'de 10 binlerce kişi aynı sofrada buluşuyor
Nazilli'de 10 binlerce kişi aynı sofrada buluşuyor

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Şirinevler, Nazilli, Ramazan, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nazilli'de 10 binlerce kişi aynı sofrada buluşuyor - Son Dakika


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