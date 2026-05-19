Nazilli'de 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü... Başkan Tetik: Cumhuriyeti Hep Birlikte Koruyacağız

19.05.2026 23:39  Güncelleme: 01:24
Nazilli Belediyesi'nin düzenlediği 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü, ilçe sakinlerinin ve gençlerin yoğun katılımıyla büyük bir coşku içinde gerçekleşti. Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Cumhuriyet ve demokrasi vurgusu yaptı.

Haber: Osman BEKAR

(AYDIN) - Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Yürüyüşü", ilçe sakinlerinin ve gençlerin yoğun katılımıyla büyük bir coşku içinde gerçekleştirildi.

Nazilli Şehir Stadyumu önünde başlayan yürüyüş; Türk bayrakları, meşaleler ve marşlar eşliğinde Atatürk Caddesi ve Ordu Caddesi boyunca devam etti. Yol boyunca evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden destek veren vatandaşlar, gençlerin bayram coşkusuna ortak oldu.

Kortejin son durağı olan Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalığa hitap eden Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, "19 Mayıs, küllerinden doğan bir milletin ilk adımı, bağımsızlık meşalesinin yakıldığı gündür. Bugün bu meydanı dolduran siz değerli gençlerimiz, Atatürk'ün emanetinin en büyük bekçilerisiniz. Sizlerin enerjisi, azmi ve vatan sevgisiyle Nazilli'mizi ve ülkemizi çok daha aydınlık yarınlara taşıyacağız. Bayramımız kutlu olsun" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara ve gençlere seslenen Tetik, 19 Mayıs'ın yalnızca bir bayram olmadığını, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı olduğunu vurguladı.

Tetik, şunları kaydetti:

"Bugün burada 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda hep beraberiz. Ancak bugün sadece bir bayram değil. Bundan 107 yıl önce, 19 Mayıs 1919'da Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan bağımsızlık mücadelesinin ilk adımının atıldığı gündür. Ardından adım adım gelişen bu mücadele, Cumhuriyet ile taçlanmıştır."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti kurduktan sonra 19 Mayıs'ı gençlere emanet etti ve bu bayramın sonsuza kadar yaşatılacağını söyledi. Gençler, size emanet edilen yalnızca bu bayram değil; Cumhuriyet, laik ve demokratik hukuk devletidir.

Cumhuriyetimizi, hukuk devletimizi, adaleti ve laik Cumhuriyeti hep birlikte koruyacağız. Hiç kimse heveslenmesin; bu Cumhuriyet ve bu demokrasi yıkılmayacak. Siz gençler var oldukça umut da var, heyecan da var. Sizlerle birlikte aşamayacağımız hiçbir engel yok. Bizler, ellerimizdeki Türk bayraklarının altında ayrım yapmadan birleşeceğiz. Bugün yürüyüş boyunca herkesin yüzünde aynı inancı, aynı umudu ve Cumhuriyet coşkusunu gördük. Bu birlik ve beraberlik oldukça başta Nazilli olmak üzere Aydın ve tüm Türkiye çok daha güçlü bir şekilde kalkınacaktır.

Yeter ki birlik olalım, yeter ki bölünmeyelim, aramıza nifak girmesin. Laik, demokratik hukuk devletini hep birlikte koruyalım. Bu duygularla başta gençlerimiz olmak üzere tüm hemşehrilerimin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Gelin, Cumhuriyetimizi korumak için hep birlikte yürümeye devam edelim. Her şey çok güzel olacak."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 01:24:10. #7.13#
