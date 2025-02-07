Nazilli'de 3. Etap Yol Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Nazilli'de 3. Etap Yol Çalışmaları Başladı

Nazilli\'de 3. Etap Yol Çalışmaları Başladı

Nazilli Belediyesi, Şirinevler Mahallesi'nde 3. etap yol yenileme çalışmalarına start verdi. Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, çalışmaları yerinde inceleyerek mahalleye 30 yıldır hizmet verilmediğini vurguladı. Mahalle muhtarı, yeni yol çalışmasının kendilerini sevindirdiğini belirtti.

07.02.2025 14:12  Güncelleme: 14:15
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Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şirinevler Mahallesi 268 Sokak'ta 3. etap çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi ekipleri tarafından 1 ve 2. etap çalışmalarında baştan sona kazınan eski asfalt yolun stabilizesi yapılarak kısa sürede taş döşemesi gerçekleştirildi. 3. etap çalışmalarında ise 291 Sokak'taki bağlantı yolunun yenileme çalışmalarına başlandı. Şirinevler Mahallesi 268 Sokak'ta başlatılan 3. etap çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Biz hizmetimizle hiçbir ayrım yapmadığımızı, 30 yıldır hizmet almayan Şirinevler'in yetim olmadığını göstereceğiz" dedi.

Yıllar sonra büyük çaplı bir hizmet almaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Şirinevler Mahalle Muhtarı Levent Issıer ise, "2. etap çalışmamız 12 gün gibi kısa bir sürede tamamlandı. Başkanımızdan 291 Sokak'ın da yenilenmesini talep ettik. Bizleri kırmadı ve yoğun bir çalışmanın ardından yeni yolumuza başlandı. Yıllar sonra mahallemde yüzler gülüyor. Vatandaşımızın karşısına rahatça çıkabiliyoruz. Başkanımıza, Fen İşlerimize ve emeği geçen herkese şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum" sözlerini kaydetti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli'de 3. Etap Yol Çalışmaları Başladı - Son Dakika

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