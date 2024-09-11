Nazilli'de ağır tonajlı araçların yoğun kullanımı sonrası yol yenileme çalışması başladı - Son Dakika
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Yerel

Nazilli'de ağır tonajlı araçların yoğun kullanımı sonrası yol yenileme çalışması başladı

Nazilli\'de ağır tonajlı araçların yoğun kullanımı sonrası yol yenileme çalışması başladı

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi Mehmet Özalp Bulvarı ile 1730 Sokak arasında kalan ve özellikle ağır tonajlı araçların yoğun kullanımı sonrası deforme olan eski asfalt yolda yenileme çalışması başlattı.

11.09.2024 16:48  Güncelleme: 16:51
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Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi Mehmet Özalp Bulvarı ile 1730 Sokak arasında kalan ve özellikle ağır tonajlı araçların yoğun kullanımı sonrası deforme olan eski asfalt yolda yenileme çalışması başlattı.

Çalışmalar kapsamında iş makineleri ile kazınan yolun stabilizesi yapılarak parke taşı döşemeye hazır hale getirildi. Taleplerinin yerine getirilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Zafer Mahalle Muhtarı Mustafa Certel, "Şuanda bulunduğumuz bölge Mehmet Özalp Bulvarı ve 1730 Sokak'ı bağlayan nokta. Burada Devlet Su İşleri'nin üstü açık bir kanalı var. Nazilli Belediyesi, burada tırların göçükler oluşturduğu asfaltı kazıyarak yeni yol yapım çalışmalarına başladı. Parke taşı döşemesi yapılacak. Buradaki çok katlı binaların önünden başlayarak şu anki Mehmet Yüzügüler Sokak diye geçen alandan 1730 Sokak bağlantısı yapılıyor. Bu yol 77 Sokak'a da bağlanıyor. Yol yenileme çalışmalarından dolayı Belediye Başkanımız Dr. Ertuğrul Tetik ve Fen İşleri Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" sözlerini kaydetti.

Bölgedeki mevcut eski köprünün de genişletilerek yenilenmesi gerektiğini ifade eden Certel, "Burada bulunan köprümüz de zamanla eskidi. DSİ yetkililerinden bu köprünün genişletilmesi ve yenilenmesi konusunda talepte bulunuyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli'de ağır tonajlı araçların yoğun kullanımı sonrası yol yenileme çalışması başladı - Son Dakika

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