Nazilli\'de Bayram Kutlaması: Başkan Tetik Personeli Unutmadı

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan ve protokol üyeleri ile birlikte bayramda görevi başında olan personellerin bayramını kutladı.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Nazilli protokolü düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Tören öncesi Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan ve protokol üyeleri ile bulaşan Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, bayramda görevi başındaki personelleri ziyaret etti. Başkan Tetik, Kaymakam Kan ve protokol üyelerimi ile birlikte Nazilli Jandarma Komutanlığı, Nazilli Asayiş Büro Amirliği, Huzurevi'ndeki yaşlı çınarlar, Nazilli Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanları, İlçe Emniyet Müdürlüğü Hürriyet Karakol Merkezi, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İşletmesi ve 112 Acil Birimi'ni ziyaret etti. Görev başındaki personel ve vatandaşlarla görüşen Başkan Tetik, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladı. - AYDIN