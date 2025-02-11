Nazilli\'de Çevre Düzenleme Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

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Aydın Büyükşehir Belediyesi kentin dört bir yanında gerçekleştirdiği çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri Nazilli ilçesinde kapsamlı çalışma gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçelerde gerçekleştirdiği kente değer katan çalışmaları ile Aydınlılara hizmet ulaştırmayı sürdürüyor. Mesai mefhumu gözetmeksizin hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Nazilli ilçesinde 58 personel ve 13 araçla çevre bakım, düzenleme ve yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Nazilli'yi Büyükşehir Belediyesi'nin fidanlıklarında yetiştirilen mevsimlik çiçekler ile süsledi. Doğanın rengarenk tonları ile süslenen Nazilli ilçesinin genelinde peyzaj ve çevre düzenlemesi de gerçekleştiren ekipler, trimör ve çırpma faaliyetlerini de hızla tamamladı.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından ilçe genelinde bulunan sinyalizasyon sistemleri ile trafik levhalarının bakım çalışmaları gerçekleştirildi. Yaya geçitlerini ve yol çizgilerini de boyayan ekiplerin hummalı çalışmaları sürücülerden tam not aldı. Otobüs duraklarının bakımını da gerçekleştiren ekipler, her gün yüzlerce Nazillilinin kullandığı alanları yeniledi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gece gündüz demeden gerçekleştirilen çalışmalar sürüyor. Cadde, bulvar ve otobüs duraklarında gerçekleştirilen çevre koruma ve bakım faaliyetleri ile Nazilli pırıl pırıl oldu.

"Aydınımızın dört bir yanında çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'ın tüm ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmaların devam edeceğini belirtti. Başkan Çerçioğlu, "Güzel Aydınımızın tüm ilçelerinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Nazilli ilçemizde gerçekleştirdiğimiz hummalı çalışmaları tamamlayarak hizmetlerimizi vatandaşlarımız ile buluşturduk. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, hizmetlerinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN