Nazilli\'de Destekleyici Karne Töreni

Nazilli'de karne töreninde bir ilk yaşandı

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde karne töreninde çifte mutluluk yaşandı. Derslere kesintisiz şekilde devam eden bir öğrenci ile birlikte 2 alan birincisi A2 sürücü belgesi ile ödüllendirildi. Motosiklet kazalarına dikkat çekmek ve gençleri bilinçli motosiklet kullanımını özendirmeyi de amaçlayan uygulama takdir gördü.

Yaz tatili öncesi karne töreni düzenlenen Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yine bir ilk gerçekleştirildi. Okul Müdürü Faruk Al ve Okul Aile Birliği tarafından okulun başarılı öğrencileri ve derslerini hiç aksatmadan okula gelen bir öğrenci, çeşitli hediyelerin yanısıra motosiklet ehliyeti ile ödüllendirildi. Törende öğrencilerini ödüllendiren okul Müdürü Faruk Al, öğrenciler ve öğretmenlerden büyük alkış aldı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'ın Nazilli ilçesinde de karne törenleri düzenlendi. Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen farklı tören ise akıllarda kalacak türden gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl müdür olarak okula tayin edilen Faruk Al, eğitimde kaliteyi artırma ve öğrencilerin eğitime olan ilgilerini de artırmayı hedefleyen projelerle sık sık gündeme geldi. Karne töreni sırasında öğrencilerini hem motive etme hem de tatil süresince iyi dinlenmelerini öğütleyen bir konuşma yapan Müdür al, konuşmasının sonunda başarılı öğrencilere sürpriz yaptı. Okul Aile Birliği'nin de desteği ile Anadolu Teknik programı birincisi Hazar Bağırlı, Anadolu Meslek Programı birincisi Mustafa Kardaş ve derslerini hiç aksatmayarak devamsızlık yapmayan Anadolu Meslek Programı 9/B sınıfından Efekan Çırak, çeşitli hediyelerin yanısıra motosiklet ehliyeti ile ödüllendirildi.

Teşekkür etti

Okul Müdürüne ve okul aile birliğine teşekkür eden Efekan Çırak, "Derslerimde hiç devamsızlık yapmadığım için bana çok özel bir ödül verdiler. Çok mutluyum. Ama yaşım şu an 15 olduğu için henüz motosiklet ehliyeti alamayacağım. Yaşım 16 olunca hediyeme kavuşacağım. Motosiklet kazalarına dikkat çekmek ve okula devamsızlığı ortadan kaldırabilmek adına böyle bir jesti yapan okul müdürümüze ve okul aile birliğimize çok teşekkür ediyorum. Seneye de inşallah ödüle adayım. Dersi derste dinlememiz lazım" dedi.