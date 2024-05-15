Nazilli'de emekliye ayrılan personeller veda yemeği ile uğurlandı - Son Dakika
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Nazilli'de emekliye ayrılan personeller veda yemeği ile uğurlandı

Nazilli\'de emekliye ayrılan personeller veda yemeği ile uğurlandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kurumdan emekliye ayrılan personeller, veda yemeği düzenlenerek uğurlandı. Nazilli Müdürlüğü personeli İsmail Mamağa önderliğinde gerçekleşen yemeğe kurum çalışanları katıldı.

15.05.2024 09:48  Güncelleme: 09:49
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kurumdan emekliye ayrılan personeller veda yemeği ile uğurlandı.

Bir kurumun Nazilli Müdürlüğü'nde görevli iken emeklilik haklarına kavuşarak aktif çalışma hayatlarını noktalayan müdürlük çalışanları için veda ve teşekkür yemeği düzenlendi. Nazilli Müdürlüğü personeli İsmail Mamağa önderliğinde Nazilli Belediyesi işletmelerinden olan Menderes Et Balık Restoranda düzenlenen veda yemeğine kurum çalışanları katıldı.

Emekli olan personelle veda yemeğinde bir araya geldiklerini ifade eden İsmail Mamağa, "Görev sürelerini tamamlayan değerli meslektaşlarımızı emeklilik hayatlarına uğurladık. Onlarla çalışmak çok güzeldi. Güzel hatıralar biriktirdik. Bundan sonraki yaşamlarında sevdikleri ile güzel bir emeklilik hayatı diliyoruz. Bugün aynı zamanda Aydın Başmüdür Muavini arkadaşımızın da doğum günüydü. Çifte mutluluğu bir arada yaşadık" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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