Nazilli\'de \'En İyi Narkotik Polisi Anne\' Semineri Düzenlendi

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Nazilli Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, hizmet içi eğitimler kapsamında zabıta ekipleri ve kadın personellere yönelik "En İyi Narkotik Polisi Anne" konulu seminer düzenledi.

Nazilli Belediyesi, Bağımlılıkla Mücadele İlçe Kurulu toplantısında alınan kararların uygulanması için ilk adımını attı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün katkılarıyla belediye meclis salonunda gerçekleştirilen seminerde; uyuşturucuyla mücadelede ailelerin, özellikle annelerin rolü vurgulandı.

Seminerde uzmanlar, bağımlılıkla mücadelenin sadece kolluk kuvvetleriyle değil, toplumun tüm kesimlerinin bilinçlenmesiyle mümkün olacağını belirtti. Eğitimde anne ve babaların çocuklarını madde bağımlılığından koruma konusunda bilinçlenmesi gerektiğine ayrıca dikkat çekildi.

Nazilli Belediyesi yetkilileri, hizmet içi eğitimlere devam edeceklerini ve toplumun her kesimine yönelik farkındalık çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. - AYDIN