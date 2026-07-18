Nazilli'de Gıda Güvenilirliği Eğitimi - Son Dakika
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Nazilli'de Gıda Güvenilirliği Eğitimi

Nazilli\'de Gıda Güvenilirliği Eğitimi
18.07.2026 18:49
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Nazilli'de düzenlenen eğitim toplantısında gıda güvenliği ve hijyen konularında bilgi verildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde toplu tüketim işletmelerine yönelik 'Gıda Güvenilirliği, Hijyen Şartları ve Zehirlenme Vakalarının Önlenmesine Yönelik Eğitim Toplantısı' düzenlendi. Toplantıda işletmecilere hijyen kuralları, güvenilir gıda uygulamaları ve yeni karekod sistemi hakkında bilgi verilirken, Aydın'da 2026 yılının ilk 6 ayında 13 bin 900'ü aşkın gıda denetimi gerçekleştirildiği açıklandı.

Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitim toplantısına Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz ile Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan katıldı. Toplantıda toplu tüketim işletmelerinin güvenilir gıda zincirindeki rolüne dikkat çekilirken, işletmecilere hijyen şartları ve gıda zehirlenmelerinin önlenmesine yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu.

Programda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, "Tarladan sofraya güvenilir gıda" anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, amaçlarının işletmeleri cezalandırmak değil, rehberlik ederek standartları yükseltmek olduğunu söyledi. Güvenilir gıdanın tüketici kadar dürüst üreticiyi de koruduğunu ifade eden Temiz, toplu tüketim işletmelerini güvenilir gıda zincirinin en önemli paydaşlarından biri olarak gördüklerini dile getirdi.

Toplantıda paylaşılan verilere göre Nazilli'de faaliyet gösteren 919 satış yeri ile 976 toplu tüketim işletmesinde denetimler aralıksız sürdürülüyor. 2026 yılının ilk altı ayında satış yerlerinde 646, toplu tüketim işletmelerinde ise bin 30 denetim gerçekleştirildi. İl genelinde ise 7 bin 343 satış noktasında 6 bin 309, 7 bin 805 toplu tüketim işletmesinde ise 7 bin 605 denetim yapıldığı bildirildi. Böylece Aydın genelinde yılın ilk yarısında toplam 13 bin 914 gıda denetimi gerçekleştirildi.

Toplantıda ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen karekod uygulaması hakkında da bilgilendirme yapıldı. Yeni sistem sayesinde tüketicilerin işletmelerin denetim bilgilerine daha şeffaf şekilde ulaşabilmesinin hedeflendiği belirtilirken, gıda güvenliğinin artırılmasına yönelik uygulamalar katılımcılarla paylaşıldı.

Eğitim toplantısı, işletmecilerin sorularının cevaplandırılması ve gıda güvenliğine yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli'de Gıda Güvenilirliği Eğitimi - Son Dakika

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