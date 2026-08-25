Nazilli\'de Hafızlık Belgeleri Töreni

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, hafızlık eğitimlerini tamamlayarak yapılan sınavda başarılı olan öğrencilere Hafızlık Belgeleri takdim edildi.

Nazilli İlçe Müftülüğüne bağlı Hafızlık Kur'an Kurslarında eğitimlerini tamamlayan ve Hafızlık Belgesi almaya hak kazanan öğrencilerin belgeleri, Nazilli İlçe Müftülüğü Vekili Şube Müdürü Bayram Tın tarafından verildi. Törende hafızlıklarını başarıyla tamamlayan öğrenciler tebrik edilirken, yetişmelerinde emeği bulunan Kur'an kursu hocaları ve ailelerine teşekkür edildi. Öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarı ve muvaffakiyet temennisinde bulunuldu.