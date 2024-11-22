Nazilli\'de KADES Bilgilendirme Etkinliği

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri vatandaşları Kadın Destek Uygulaması (KADES) konusunda bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri Nazilli Kaymakamlığı koordinesinde Nazilli Kent Meydanı'nda kurulan Kadın El Emeği Pazarı'nda 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü faaliyetleri kapsamında stant açtı. Standı ziyarete gelen vatandaşlara KADES uygulaması, kadına el kalkamaz mottosuyla bilgilendirme yapıldı. Durumsal farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlara broşür ile çocuklara ise jandarma çocuk dergisi dağıtıldı. - AYDIN