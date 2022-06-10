Nazilli'de kadın sağlığı konusunda bilgilendirme yapıldı - Son Dakika
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Nazilli'de kadın sağlığı konusunda bilgilendirme yapıldı

10.06.2022 10:24
Nazilli'de kadın sağlığı konusunda bilgilendirme yapıldı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Sayın Hülya Aksoy'un koordinatörlüğünde başlatılan 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' çerçevesinde bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Sayın Hülya Aksoy'un koordinatörlüğünde başlatılan 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' çerçevesinde bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'un koordinatörlüğünde kadınların sağlığını korumak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayata geçirilen 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' il genelinde sürüyor. Proje çerçevesinde Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinden Dr. Şennur Uzun ve Ebe Işıl Güzel tarafından Nazilli Kozdere Mahallesi'nde kadınlara proje anlatıldı. Meme kanseri, rahim ağzı kanseri, kanserde erken teşhisin önemi, sağlıklı beslenme, kadına yönelik şiddet ve benzeri gibi kadın sağlığı ile ilgili eğitim sunumu gerçekleştirilirken, programa katılım sağlayan kadınların soruları cevaplandırıldı. - AYDIN

Nazilli'de kadın sağlığı konusunda bilgilendirme yapıldı
Nazilli'de kadın sağlığı konusunda bilgilendirme yapıldı

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Efeler'de 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi'nin tanıtımı yapıldı Efeler'de 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi'nin tanıtımı yapıldı Efeler 09 SKF yönetim kurulu Vali Aksoy ile görüştü Efeler 09 SKF yönetim kurulu Vali Aksoy ile görüştü
Kaynak: İHA

Hüseyin Aksoy, Hülya Aksoy, Nazilli, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nazilli'de kadın sağlığı konusunda bilgilendirme yapıldı - Son Dakika

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