Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'un koordinatörlüğünde kadınların sağlığını korumak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayata geçirilen 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' il genelinde sürüyor. Proje çerçevesinde Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinden Dr. Şennur Uzun ve Ebe Işıl Güzel tarafından Nazilli Kozdere Mahallesi'nde kadınlara proje anlatıldı. Meme kanseri, rahim ağzı kanseri, kanserde erken teşhisin önemi, sağlıklı beslenme, kadına yönelik şiddet ve benzeri gibi kadın sağlığı ile ilgili eğitim sunumu gerçekleştirilirken, programa katılım sağlayan kadınların soruları cevaplandırıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Hüseyin Aksoy, Hülya Aksoy, Nazilli, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Nazilli'de kadın sağlığı konusunda bilgilendirme yapıldı - Son Dakika

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