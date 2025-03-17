Nazilli\'de Kadınlar Baharı Sporla Karşıladı

Nazilli Belediyesi sabah sporu grubunda yer alan kadınlar, baharın gelişini doğayla iç içe kutladı. Her hafta üç gün boyunca Nazilli Kapalı Spor Salonu'nda egzersiz yapan grup, baharın gelişini kutlamak için Gıdı Gıdı Yolu'ndan belediye tesislerine kadar yürüdü.

Açık havada yapılan yürüyüşün ardından tesislerde bulunan spor aletleriyle egzersizlerine devam eden kadınlar, sağlıklı ve uzun bir yaşam için düzenli spor yapmanın önemine dikkat çekti. Nazilli Belediyesi'nin kendilerine sunduğu destekten dolayı memnuniyetlerini dile getiren grup üyeleri, sporun hayatlarının vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirterek destekleri için belediye yetkililerine teşekkür etti.

Nazilli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, sabah sporlarına katılmak isteyen kadınların Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 09.00'da Nazilli Kapalı Spor Salonu'nda Spor Eğitmeni Utku Duru'dan bilgi alabilecekleri belirtildi. - AYDIN