Kurban Bayramı 'na sayılı günler kala belediyeler de çalışmaları aralıksız olarak sürdürüyor. Nazilli Belediyesi Kurban Bayramı dolasıyla vatandaşların meyve ve sebze ihtiyaçlarını giderebilmeleri için ilçenin 5 farklı noktasında semt pazarı kurulacağını açıkladı. Öte yandan kurban kesim yerleri de belirlenirken, vatandaşların belirlenen alanlar dışında kurban kesmelerine müsaade edilmeyecek.

Kaynak: İHA

Nazilli, Kurban, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Nazilli'de kurban kesim yerleri belirlendi - Son Dakika

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