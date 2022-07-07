Nazilli'de kurban kesim yerleri belirlendi - Son Dakika
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Nazilli'de kurban kesim yerleri belirlendi

07.07.2022 12:36
Nazilli'de kurban kesim yerleri belirlendi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kurban kesim yerleri belirlenirken, 8 Temmuz Cuma günü ilçede 5 farklı noktada semt pazarı kurulacağı açıklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kurban kesim yerleri belirlenirken, 8 Temmuz Cuma günü ilçede 5 farklı noktada semt pazarı kurulacağı açıklandı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala belediyeler de çalışmaları aralıksız olarak sürdürüyor. Nazilli Belediyesi Kurban Bayramı dolasıyla vatandaşların meyve ve sebze ihtiyaçlarını giderebilmeleri için ilçenin 5 farklı noktasında semt pazarı kurulacağını açıkladı. Öte yandan kurban kesim yerleri de belirlenirken, vatandaşların belirlenen alanlar dışında kurban kesmelerine müsaade edilmeyecek.

Nazilli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla 8 Temmuz Cuma arife günü semt pazarı kurulacak yerler; Yeni Mahalle Pazaryeri, Şirinevler Mahallesi Pazaryeri, Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi, Zafer Mahallesi Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi, Pınarbaşı Mahallesi Pazaryeri belirlendi.

Kurban kesim yerleri, Mezbaha Tesisleri, Turan Mahallesi Kapalı Pazaryeri, Yeni Mahalle Kapalı Pazaryeri, Şirinevler Mahallesi Kapalı Pazaryeri, Dumlupınar Mahallesi Kapalı Pazaryeri, İsabeyli Mahalle Kapalı Pazaryeri, Arslanlı Mahallesi Kapalı Pazaryeri ve Zafer Mahallesi Balık Pazarı Girişi olarak açıklandı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Nazilli, Kurban, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nazilli'de kurban kesim yerleri belirlendi - Son Dakika

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