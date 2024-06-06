Nazilli'de kursiyerlerin eserleri sergilendi

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Nazilli'de kursiyerlerin eserleri görücüye çıktı

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri kapsamında Nazilli Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü tarafından yıl boyunca düzenlenen kurslarda üretilen eserlerin sergisi büyük heyecanla görücüye çıkartıldı.

Nazilli Kültür Merkezinde düzenlenen törenle protokol üyeleri başta olmak üzere davetli ve kursiyer yakınlarına sunulan eserler büyük beğeni gördü.

'Her zaman, her yerde, herkes için eğitim' parolasıyla 2023-2024 yılında açılan 964 kursta eğitim gören 18 bin 157 kursiyerin binlerce eserinin yer aldığı yıl sonu sergisi, adeta davetlilerin büyük ilgisi ile heyecanı doruğa çıkarttı. Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, siyasi partilerin temsilcileri, daire müdürleri, okul müdürleri, kursiyerler ve çok sayıda kursiyer yakını ile davetlilerin katıldığı sergi, müzisyen kursiyerlerin canlı performansı ile şölene döndü.

İlk olarak Kültür Merkezi Salonu'nda Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, Nazilli Halk Eğitim Müdürü Mustafa Savaş'ın, kurslarla ilgili yaptığı bilgilendirme konuşması ile devam etti. Sonrasında kursiyerlerden oluşan halk oyunları ekibi ise muhteşem performansları ile görsel şölene damga vurdu. Daha sonra protokolün de katılımıyla yıl boyu kurslarda yapılan çalışmaların olduğu sergi açılışının kurdele kesimi gerçekleştirildi. Sergiyi gezen Nazilli Kaymakamı Arısoy ve beraberindekiler çalışmalar hakkında kursiyerlerden ve usta öğreticilerden bilgiler aldı.

"964 kursta 18 bin 157 kursiyer eğitim aldı"

Halk Eğitim Merkezi'nin geniş bir kitleye hizmet verdiğini ifade eden Nazilli HEM Müdürü Savaş: "Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmelerin ve değişmelerin toplumsal yaşantımızdaki ekonomik ve kültürel değişimleri direk etkilediği çağımızda, bizlerin yeni bilgi beceri ve donanımlarıyla bu değişime ayak uydurmamız kaçınılmazdır. Bireylerin örgün eğitim sonrası kişisel gelişimlerinin desteklenmesi, değişimin gerektirdiği bilgi beceri ve değerleri kazanması noktasında Halk Eğitimi Merkezimiz büyük önem arz etmekte ve geniş hedef kitlesiyle her kesime eğitim vermektedir. Bizler teknolojik gelişimin yanında olumsuz etkileri en aza indirmek amacıyla pek çok çalışma yürütmekteyiz. Nazilli Halk Eğitim Merkezi olarak aktif bir yıl geçirdik. Mesleki alanda arıcılık, muhasebe, aşçı yardımcılığı, giyim, kalorifer ateşçiliği, budama, emlak, çocuk bakım elemanı, bilgisayar. Kültürel alanda diksiyon, tiyatro, İngilizce, Almanca, Fransızca, Osmanlıca, Kuranı Kerim, Hafızlık, el işi, nakış, takı tasarım, ebru, resim, rölyef, ahşap boyama, tel kırma, halk oyunlar, modern danslar, akıl oyunları. Gitar, bağlama, piyano, keman. Sportif alanda, futbol, voleybol, basketbol, hentbol, masa tenisi karate, yüzme, atletizm, okçuluk gibi bu ve benzeri birçok alanda kurs açmıştır. Net rakamları verecek olursak; 2023-2024 eğitim öğretim yılı içinde mesleki 248 kurs, 4 bin 832 kursiyer, genel kültürel 713 kurs, 13 bin 325 kursiyer olmak üzere toplamda 964 kurs açılmış olup 18 bin 157 kursiyere hizmet verilmiştir" dedi.