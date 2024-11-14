Nazilli'de Metruk Bina Yıkımı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Nazilli'de Metruk Bina Yıkımı Gerçekleştirildi

Nazilli\'de Metruk Bina Yıkımı Gerçekleştirildi

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Aydoğdu Mahallesi'nde bulunan metruk binanın yıkım çalışmalarını yerinde inceledi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik önlemlerini alarak yıkım işlemini başarıyla tamamladı.

14.11.2024 16:19  Güncelleme: 16:21
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Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Aydoğdu Mahallesi Sakarya Caddesi ile 372 Sokak kesişiminde yer alan metruk binanın yıkım çalışmalarını yerinde inceledi.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi Sakarya Caddesi ile 372 Sokak'ta kesişiminde yer alan metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında bölgede gerekli güvenlik önlemlerini alan ekipler, mahalle sakinlerinin tozdan rahatsız olmaması için de tazyikli su ile müdahalede bulundu. İş makinası ile yıkımı yapılan metruk binanın hafriyatı kamyonlara yüklenerek bölgeden taşındı.

Nazilli'de can ve mal güvenliğini tehlikeye atan ve görüntü kirliliğine neden olan metruk binalara savaş açtıklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Aydoğdu Mahalle Muhtarımız Ümit Öncü ile yıkım çalışmalarını inceledik. Metruk binaların olduğu alanlarda çevre halkını rahatsız edebilecek olaylar olabiliyor. İçeriyi kimse kontrol edemediği için haliyle istemediğimiz bazı durumlar yaşanabiliyor. Dolayısıyla bunları ortadan kaldırıp bu mahallede halkımızın daha güvenle yaşaması için bunun mücadelesi içerisindeyiz. Hep birlikte muhtarlarımızla, halkımızla, müdürlerimizle el ele verip bu tür sorun oluşturabilecek yerleri ortadan kaldıracağız" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli'de Metruk Bina Yıkımı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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