Nazilli\'de öğrencilere yangın bilinci aşılandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Şehit Celal Güngör Ortaokulu öğrencilerine yönelik yangın bilgilendirme semineri düzenlendi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan Nazilli İtfaiye Amiri Akansel Serkan Kuru tarafından verilen seminerde, öğrencilere yangın güvenliği konusunda önemli bilgiler aktarıldı. Seminerde, yangınların çıkış nedenleri, yangın anında doğru davranış şekilleri ve alınması gereken önlemler detaylı şekilde anlatıldı. Öğrencilerin bir yangın durumunda panik yapmadan hareket etmelerinin önemine dikkat çeken Kuru, doğru ve hızlı müdahalenin hayati rol oynadığını vurguladı. Eğitim kapsamında ayrıca yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı, tahliye kuralları ve acil durumlarda izlenecek yollar hakkında da bilgilendirme yapıldı. Öğrenciler, merak ettikleri soruları itfaiye amiri Kuru'ya yönelterek cevap aldı. Yetkililer, bu tür bilinçlendirme çalışmalarının küçük yaşlarda verilmesinin, afetlere karşı hazırlıklı ve duyarlı bireylerin yetişmesine katkı sağladığını ifade etti. - AYDIN