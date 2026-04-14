Nazilli'de öğrencilere yangın bilinci aşılandı - Son Dakika
Nazilli'de öğrencilere yangın bilinci aşılandı

Nazilli\'de öğrencilere yangın bilinci aşılandı
14.04.2026 13:28  Güncelleme: 13:30
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Şehit Celal Güngör Ortaokulu öğrencilerine yönelik yangın bilgilendirme semineri düzenlendi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Şehit Celal Güngör Ortaokulu öğrencilerine yönelik yangın bilgilendirme semineri düzenlendi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan Nazilli İtfaiye Amiri Akansel Serkan Kuru tarafından verilen seminerde, öğrencilere yangın güvenliği konusunda önemli bilgiler aktarıldı. Seminerde, yangınların çıkış nedenleri, yangın anında doğru davranış şekilleri ve alınması gereken önlemler detaylı şekilde anlatıldı. Öğrencilerin bir yangın durumunda panik yapmadan hareket etmelerinin önemine dikkat çeken Kuru, doğru ve hızlı müdahalenin hayati rol oynadığını vurguladı. Eğitim kapsamında ayrıca yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı, tahliye kuralları ve acil durumlarda izlenecek yollar hakkında da bilgilendirme yapıldı. Öğrenciler, merak ettikleri soruları itfaiye amiri Kuru'ya yönelterek cevap aldı. Yetkililer, bu tür bilinçlendirme çalışmalarının küçük yaşlarda verilmesinin, afetlere karşı hazırlıklı ve duyarlı bireylerin yetişmesine katkı sağladığını ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Celal Güngör, Nazilli, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nazilli'de öğrencilere yangın bilinci aşılandı - Son Dakika

Otobüsü polisin üzerine süren CHP’nin şoförüne hapis cezası Otobüsü polisin üzerine süren CHP'nin şoförüne hapis cezası
Futbol dünyası şokta Genç futbolcunun kafasına sıktılar Futbol dünyası şokta! Genç futbolcunun kafasına sıktılar
Serenay Sarıkaya gözlükleriyle dikkat çekti Serenay Sarıkaya gözlükleriyle dikkat çekti
Verilen süre doldu, ABD’nin Hürmüz ablukası başladı Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı
Netanyahu’dan Trump’ın Hürmüz planına tam destek Netanyahu'dan Trump'ın Hürmüz planına tam destek
Ederson’a yabancı madde atan şahıs tespit edilerek savcılığa sevk edildi Ederson'a yabancı madde atan şahıs tespit edilerek savcılığa sevk edildi

14:02
Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi’nde bu gece ortalık alev alacak
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi’nde bu gece ortalık alev alacak
13:46
Gülistan Doku dosyasında sim kart bilmecesi: “Vali aldı ama savcılığa vermedi“ iddiası
Gülistan Doku dosyasında sim kart bilmecesi: "Vali aldı ama savcılığa vermedi" iddiası
13:14
Gözaltılar sonrası Bakan Gürlek’ten Gülistan Doku talimatı
Gözaltılar sonrası Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku talimatı
12:43
Kemal Kılıçdaroğlu’na hapis cezası
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
12:31
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’den ilk açıklama
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den ilk açıklama
12:18
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
SON DAKİKA: Nazilli'de öğrencilere yangın bilinci aşılandı - Son Dakika
Advertisement
