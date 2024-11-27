Nazilli'de 'Öğretmenlerle Hatıralar' Programı Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
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Nazilli'de 'Öğretmenlerle Hatıralar' Programı Büyük İlgi Gördü

Nazilli\'de \'Öğretmenlerle Hatıralar\' Programı Büyük İlgi Gördü

Nazilli Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından düzenlenen 'Öğretmenlerle Hatıralar' programı, çeşitli öğretmenlerin anılarını paylaştığı, müzik ve dans gösterileriyle zenginleştirilen bir etkinlik olarak gerçekleşti. Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi etkinliğin etkileyici olduğunu belirtti.

27.11.2024 14:26  Güncelleme: 14:28
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Nazilli Belediyesi Tiyatro Topluluğunun Hazırladığı Öğretmenlerle Hatıralar programı Mehmet Yüzügüler Tiyatro Salonunda gerçekleşti. Birbirinden değerli öğretmenlerin hayatlarına dokundukları öğrencileri ile ilgili hatıralarını anlattıkları program ilgiyle izlendi. Hatıraların arasına yerleştirilen müzikler ve şarkılarla sanatseverlerin kulaklarının pasının silindiği program yaklaşık 2 saat sürdü.

Nazilli Belediyesi Tiyatro Topluluğu kurucusu Mukaddes Yüksel tarafından hazırlanan programın sunuculuğunu Ayhan Gül yaptı. Öğretmenlerle Hatıralar programının başlangıcında Tiyatro Topluluğu üyesi Ege Kozlarlı ve gençlerden oluşan Dans Gurubu sahne aldı. Nazilli'de farklı okullarda öğretmenlik yapmış öğretmenler, Belediye Başkan Yardımcısı Fazıl Demiray, Belediye Meclis Üyesi Serkan Sevim, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Bahar Erdoğan Uludağ ve sanatseverler katılım sağladı.

Öğretmenlerle Hatıralar programından çok etkilendiğini belirten Belediye Meclis Üyesi ve Başkan Vekili Sekan Sevim, "Psikolog olarak bu kadar etkili bir grup terapisi ortamında bulunmadım. Açık söylemeliyim çok etkilendim. Burada bir çok kişiye teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle genç arkadaşlarıma. Hatıralarını anlatırken bizleri kah güldüren, kah duygulandıran öğretmenlerimize, sesi ile sazı ile ruhumuzu okşayan arkadaşlarımıza ve bu geceyi bize sağlayan kendisi, ekibi Nazilli için çok değerli olan Mukaddes Hocama huzurunuzda bir kez daha teşekkürü bir borç biliyorum. Kendilerini yürekten kutluyorum. Geçmişimizde ve geleceğimizde emeği olan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü tekrar kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebetiyete intikal etmiş öğretmenlerimizi de minnetle yad ediyorum" dedi.

Emeklerinden dolayı katılım sağlayan herkese teşekkür eden Belediye Başkan Yardımcısı Fazıl Demiray, "Bu güzel etkinliği bizler için hazırlayan, sunan tüm arkadaşlarımıza ve çok değerli öğretmenlerimize emekleri için çok teşekkür ediyorum sağ olsunlar var olsunlar. Sanatın insanlar üzerindeki iyileştirici etkisini bugün burada bir kez daha gördük. Genç arkadaşlarımıza da gönül verdikleri bu güzel yolda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli'de 'Öğretmenlerle Hatıralar' Programı Büyük İlgi Gördü - Son Dakika

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