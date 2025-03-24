Nazilli\'de Park ve Bahçelerde Kapsamlı İlaçlama Çalışmaları Başladı

Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda kapsamlı ilaçlama çalışması başlattı.

Yabani otların büyümesini engellemek ve parkları daha temiz tutmak amacıyla yürütülen çalışmalar sayesinde vatandaşların yaz aylarında parklarda daha hijyenik ve rahat bir ortamda vakit geçirmesi sağlanmış olacak. Parkların estetik görünümünü korumanın yanı sıra, halk sağlığını tehdit edebilecek yabani otlar ve zararlı haşerelere karşı da önlem alan ekipler ilçe merkezindeki büyük parklardan başlayarak mahallelerdeki yeşil alanlara kadar geniş bir alanda çalışma yapacak.

Parkların temiz ve sağlıklı kalması için yıl boyunca düzenli bakım ve ilaçlama çalışmalarının sürdüreceğini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Halkımızın özellikle yaz aylarında parklarımızda huzurla vakit geçirebilmesi için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Oyun gruplarının yenilenmesi konusunda da hemşehrilerimizden büyük bir talep var. Kullanım ömrünü tamamlamış, görüntü olarak da hoş durmayan oyun alanları için de bir yenileme projemiz olacak. Sırasıyla şehrimizin her sorununu çözüme kavuşturmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN