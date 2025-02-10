Nazilli\'de Sağlık Eğitimleri

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Nazilli Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) kursiyerlerine çeşitli sağlık konularında eğitimler düzenleyerek bilgilendirdi.

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü 'nün SODAM kursiyerlerine yönelik düzenlediği eğitimler kapsamında; Diyetisyen Zeynep Gürpınar sağlıklı beslenme üzerine yaptığı sunumla kursiyerlere doğru beslenme alışkanlıkları kazandırmanın önemini vurguladı. Ebe Bahar Fidan, evlilik öncesi danışmanlık ve üreme sağlığı konusunda, evlilikte sağlıklı bir başlangıcın temellerinin atılmasında ailelerin doğru bilgilendirilmesinin gerekliliğine dikkat çekti.

Ebe Gülseren İçöz ise bebek ve çocuklarda sıklıkla karşılaşılan ev kazalarına karşı alınabilecek önlemleri anlatarak, çocukların güvenli ortamda büyümeleri için ebeveynlere önemli tavsiyelerde bulundu. Dr. Serenay Konay, yaşlılık döneminde karşılaşılan ev kazalarından korunma yöntemlerini ve yaşlıların beslenmesinin nasıl dengelenmesi gerektiğini detaylı bir şekilde açıklayarak, yaşlı bireylerin sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için yapılması gerekenlere dair bilgiler sundu. Son olarak, Sağlık Memuru Cemalettin Bozoğlan da bulaşıcı hastalıklardan korunma ve hijyen konusunda eğitim vererek, hastalıkların yayılmasını engelleme yöntemlerini kursiyerlerle paylaştı. - AYDIN