Nazilli\'de Tehlike Arz Eden Metruk Binalar Yıkıldı

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Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik'in talimatıyla vatandaşlar için tehlike arz eden metruk binaların yıkım çalışmalarına başlandı. İlk etapta Sümer Mahallesinde 4 metruk bina aynı gün içerisinde yıkıldı.

Nazilli'de vatandaşlar için tehlike arz eden ve yol işgaline neden olan metruk binalar Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkıldı. Şehrin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Sümer Mahallesi'nde daha önceden tespiti yapılan, 15 yılı aşkın süredir bekleyen 4 dört ayrı metruk bina Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin titiz çalışmaları sonucu aynı gün içerisinde yıkımları gerçekleştirilerek tehlike arz etmekten kurtarıldı.

Vatandaşların can ve mal güvenliği için tehlike arz eden metruk binaların yıkımına devam edileceğini belirten Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Tehlike arz eden, yangın ve göçme ihtimali olan asayişe ve kamu düzenine yönelik bir eksikliği bulunan binaların olumsuz bir durumla karşılaşmadan yıkım işlemlerini gerçekleştirdik" dedi.

Bu çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Başkanı Tetik, projeleri arasında yer alan kentsel dönüşüme de katkı sağlayacağının altını çizdi. - AYDIN