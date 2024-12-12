Nazilli'de Temizlik Seferberliği: 3 Binden Fazla İzmarit Toplandı - Son Dakika
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Nazilli'de Temizlik Seferberliği: 3 Binden Fazla İzmarit Toplandı

Nazilli\'de Temizlik Seferberliği: 3 Binden Fazla İzmarit Toplandı

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, çarşı bölgesinde gerçekleştirdiği temizlik çalışmasında bir saatte 3 binden fazla izmarit topladı. Belediye başkanı, şehrin temiz tutulmasının önemine dikkat çekerek vatandaşları daha duyarlı olmaya çağırdı.

12.12.2024 09:46  Güncelleme: 09:47
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Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çarşı bölgesinde bir saatte 3 binden fazla izmarit topladı.

Nazilli Belediyesi tarafından başlatılan temizlik seferberliği kapsamında çarşı bölgesinde izmaritler tek tek toplandı. Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri tarafından yürütülen çalışmalarda, özellikle kahvehane ve kafe önleri başta olmak üzere bank alanları ile tüm sokaklarda izmaritler bir bir toplanarak farkındalık oluşturmak amacıyla şeffaf torbalarda biriktirildi. Çöp konteynerlerinin kenarına bırakılan molozların ve parklara atılan çöplerin yanı sıra sokaklardaki izmaritlerin de halk sağlığını ciddi oranda tehdit ettiğini ifade eden belediye yetkilileri, vatandaşları daha duyarlı davranmaları konusunda uyardı.

"Şehrini kirleten vatanını sevmiyordur"

Şehrin genel görünümünün iyileştirilmesi ve hijyen standartlarının artırılması için halk desteğinin büyük önem taşıdığını bir kez daha hatırlatan Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Sık sık açıklamalarla, görsellerle vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz. Ancak ne yazık ki tam olarak istediğimiz sonucu alamadık. Bu şehir hepimizin. Onu korumak, temiz tutmak bizlerin öncelikli görevi. Vatanını sevmek, aynı zaman da onu korumakla, temiz tutmakla olur. Dünyaya bu denli kötü davranan, gelecek nesilleri düşünmeden hoyratça kirleten, tüketen vatanını da sevmiyordur. Bizler Nazilli Belediyesi olarak bu konuda üzerimize düşen sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Ekiplerimiz her gün sahada temizlik faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Tüm halkımıza bir kez daha çağrıda bulunuyorum; 'Nazilli hepimizin, şehrimize sahip çıkalım" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli'de Temizlik Seferberliği: 3 Binden Fazla İzmarit Toplandı - Son Dakika

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