Aydın'ın Nazilli ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Gök Vatanda Buluşalım" projesi kapsamında "Gök Vatanın Altında Uzay ve Gökyüzü Şenliği" düzenlendi.

Nazilli Zübeyde Hanım Anaokulu'nun koordinasyonunda ve ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, Şube Müdürü Hüseyin Uçgun, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, veliler ve anaokulu öğrencileri katıldı. Türkiye'nin milli savunma sanayisindeki hamlelerini, yerli ve milli teknoloji hamlesini, havacılık ve uzay çalışmalarını çocukların dünyasıyla buluşturan etkinlikte, öğrencilerin bayrak gösterisi ve uzay gökyüzü temalı kostüm defilesi büyük beğeni topladı. Vakıfbank İlkokulu, Şehit Mehmet Dinek Ortaokulu, Hasköy İlkokulu, İsabeyli Anaokulu, Sümer Anaokulu ve Nahit Menteşe Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen defilenin ardından öğrencilere ve öğretmenlere katılım belgeleri takdim edildi. Protokol üyeleri, öğrencilerin hazırladığı eserlerden oluşan sergiyi gezdi. Çocukların milli teknoloji hamlesini tanımalarına, bilim ve teknolojiye ilgi duymalarına katkı sunan etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner yaptığı konuşmada, "Bugün burada geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın hayal dünyasını milli teknoloji hamlemizin büyük başarılarıyla buluşturmak amacıyla hayata geçirdiğimiz 'Gök Vatanda Buluşalım' projemiz kapsamında bir araya gelmiş bulunuyoruz. Türkiye, son yıllarda savunma sanayisinden havacılığa, uzay teknolojilerinden insansız sistemlere kadar pek çok alanda önemli bir dönüşüm gerçekleştirmektedir. Bir zamanlar hayal olarak görülen pek çok teknoloji, bugün ülkemizin mühendislerinin, bilim insanlarının ve gençlerinin emeğiyle gerçeğe dönüşmektedir. Kaan'dan Kızılelma'ya, Anka'dan Akıncı'ya, Hürjet'ten milli gemilerimize kadar ortaya konulan her eser, yalnızca bir teknoloji ürünü değil; aynı zamanda milletimizin özgüveninin, bağımsızlık iradesinin ve büyük hedeflerinin bir göstergesidir. Milli teknoloji hamlesi, sadece teknoloji üretmek değil, kendi teknolojisini geliştiren, kendi geleceğini tasarlayan ve dünyada söz sahibi olan güçlü bir Türkiye idealidir. Bizler eğitimciler olarak bu büyük hedefin en önemli unsurunun insan kaynağı olduğunun farkındayız" dedi.

"Her çalışma, kuracağınız her hayal çok kıymetli"

"Gök vatanın altında büyüyen hayaller, Türkiye'nin güçlü yarınlarına uzanıyor" diyen Güner, "Bugünün okul öncesi öğrencileri, yarının bilim insanları, mühendisleri, yazılımcıları, pilotları ve teknoloji üreticileri olacaktır. Bu nedenle çocuklarımızın daha küçük yaşlardan itibaren bilimle, teknolojiyle, üretimle ve milli değerlerimizle tanışmasını son derece önemsiyoruz. Bugün Zübeyde Hanım Anaokulumuzun koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte minik öğrencilerimiz, milli teknoloji hamlemizin önemli ürünlerinden ilham alarak hazırladıkları kıyafetlerle bir defile ve yürüyüş gerçekleştirecek, kendi emekleriyle ortaya koydukları çalışmaları sergileyecekler. Belki bugün onların elinde bir uçak maketi, üzerinde bir teknoloji ürünü esinlenmesiyle hazırlanmış bir kıyafet veya hayallerini yansıtan küçük bir tasarım göreceğiz. Ancak biz bu çalışmaların arkasında çok daha büyük bir anlam görüyoruz: Merak eden, hayal kuran, üreten ve ülkesine güvenen bir neslin ilk adımlarını. Bugün burada sergileyeceğiniz her çalışma, kuracağınız her hayal çok kıymetli. Belki içinizden biri gelecekte Kaan'ın mühendisi, Kızılelma'nın tasarımcısı, Türkiye'nin uzay çalışmalarında görev alan bir bilim insanı olacak. Yeter ki merak etmekten, öğrenmekten ve hayal kurmaktan vazgeçmeyin" diye konuştu.