Nazilli\'de Yangın Faciası: İtfaiye Erinin Eşi ve İki Çocuğu Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan yangında bir itfaiye erinin eşi ve iki çocuğunun hayatını kaybetmesinin ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yayımladığı başsağlığı mesajında "Acımız çok büyük" ifadesine yer verdi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sabah erken saatlerde çıkan yangında itfaiye eri Turgay Gezgin'in eşi ve iki çocuğu hayatını kaybetti. Olayın duyulmasının ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu sosyal medya hesaplarından yaptığı başsağlığı paylaşımında üzüntüsünü dile getirerek, "Acımız çok büyük. İtfaiye Daire Başkanlığı personelimiz Turgay Gezgin'in eşi Fatma Gezgin, evlatları Toprak ve Deniz'e Allah'tan rahmet; yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi. - AYDIN