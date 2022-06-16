Nazilli'de 'Yaz Kur'an Kursu Eğitim Semineri' düzenlendi - Son Dakika
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Nazilli'de 'Yaz Kur'an Kursu Eğitim Semineri' düzenlendi

16.06.2022 09:49
Nazilli'de 'Yaz Kur'an Kursu Eğitim Semineri' düzenlendi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ilçe müftülüğü tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 Yılı Yaz Kur'an Kursları Uygulama Esasları çerçevesinde Nazilli Ticaret Odası Konferans Salonu'nda Nazilli, Bozdoğan, Buharkent, Karacasu, Kuyucak, Sultanhisar ve Yenipazar'da görev yapan din görevlilerine...

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ilçe müftülüğü tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 Yılı Yaz Kur'an Kursları Uygulama Esasları çerçevesinde Nazilli Ticaret Odası Konferans Salonu'nda Nazilli, Bozdoğan, Buharkent, Karacasu, Kuyucak, Sultanhisar ve Yenipazar'da görev yapan din görevlilerine yönelik seminer düzenlendi.

Seminer Koca Camii Müezzin Kayyımı İbrahim Mormenekşe'nin Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İlçe Müftüsü Selami Bayrakçı'nın açılış konuşmasının ardından, Nazilli Müftülüğü Şube Müdürü Muhammet Necati Berberoğu, 2022 Yılı Yaz Kur'an Kursları Uygulama Esasları çerçevesinde bilgilendirmelerde bulundu. Bozdoğan Cumhuriyet Camii İmam Hatibi Murat Kala ve Nazilli Yıldırım Camii İmam Hatibi Ahmet Solak tarafından; sınıf yönetimi, çocuk ve gençlerle iletişim, dini bilgiler öğretim yöntem ve teknikleri, eğitimin niteliğinin ve niceliğinin artırılması için yapılacak faaliyetler eğitim öğretimde faydalanılacak program ve materyallerden nasıl istifade edileceği gibi konular ile ilgili sunum yapıldı. - AYDIN

Nazilli'de 'Yaz Kur'an Kursu Eğitim Semineri' düzenlendi
Nazilli'de 'Yaz Kur'an Kursu Eğitim Semineri' düzenlendi
Nazilli'de 'Yaz Kur'an Kursu Eğitim Semineri' düzenlendi
Nazilli'de 'Yaz Kur'an Kursu Eğitim Semineri' düzenlendi
Nazilli'de 'Yaz Kur'an Kursu Eğitim Semineri' düzenlendi
Nazilli'de 'Yaz Kur'an Kursu Eğitim Semineri' düzenlendi
Nazilli'de 'Yaz Kur'an Kursu Eğitim Semineri' düzenlendi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Yenipazar, Hisarcık, Nazilli, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nazilli'de 'Yaz Kur'an Kursu Eğitim Semineri' düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nazilli'de 'Yaz Kur'an Kursu Eğitim Semineri' düzenlendi - Son Dakika
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