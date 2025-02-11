Nazilli\'de Yeni Bank Yapım Çalışmaları Başladı

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Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde vatandaşların daha rahat vakit geçirebilmesi için yeni bank yapım çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi şehir merkezi başta olmak üzere tüm mahallelerde park ve yeşil alanların temiz bir görünüme kavuşması, oyun gruplarının yenilenerek modern ve çağa uygun bir hale getirilmesi, oturma alanlarının deformelerinin giderilmesi ve sayısının artırılması için faaliyetlerini sürdürüyor. Bahar aylarına hazırlık kapsamında park ve yeşil alanlarda yenileme çalışmalarına devam edilirken halkın kullanımına sunulmak üzere yeni banklar yapılıyor. Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak parkların daha konforlu hale getirileceğini belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Belediyemiz şantiyesinde yapılan banklar, ilçemizdeki çeşitli park ve dinlenme alanlarına yerleştirilerek vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Çevre düzenlemelerimiz ve yeşil alanların bakımına yönelik başlattığımız faaliyetlere hızla devam edeceğiz. Halkımızın bu tür sosyal alanlarda çocukları ile rahat ve huzurlu bir şekilde vakit geçirebilmesi için gerekli tüm hazırlıkları yapıyoruz" dedi. - AYDIN