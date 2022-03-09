Nazilli'de yeşil alanlar yaza hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Nazilli'de yeşil alanlar yaza hazırlanıyor

09.03.2022 11:53
Nazilli'de yeşil alanlar yaza hazırlanıyor

Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarının yaklaşması ile birlikte ilçe genelinde bakım çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarının yaklaşması ile birlikte ilçe genelinde bakım çalışmalarına başladı.

Kentin daha temiz ve ferah bir görünüme kavuşması için çalışan Nazilli Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde budama, ot biçme ve bakım çalışmalarına başladı. Yeni Mahalle Devlet Demir Yolları çevresinde kuruyan ağaç, ot ve benzeri bitkileri temizleyen ekipler, yeşil alan ve yol kenarlarındaki peyzaj bölgelerine ise damlama sistemi döşedi. Çalışmaların ilçe genelindeki tüm noktalarda devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Yaz aylarının yaklaşması ile birlikte yeşil alanlardaki bakım faaliyetlerimize hız verdik. Vatandaşlarımızın aileleri ile keyifli vakit geçirebilecekleri park ve yeşil alanlarımızın daha ferah ve iyi bir görünüme kavuşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

Nazilli'de yeşil alanlar yaza hazırlanıyor
Nazilli'de yeşil alanlar yaza hazırlanıyor
Nazilli'de yeşil alanlar yaza hazırlanıyor
Nazilli'de yeşil alanlar yaza hazırlanıyor

YORUMLAR
500
Protokolün tamamında kadınlar yer aldı Protokolün tamamında kadınlar yer aldı Sulama kanalına düşen köpeğin imdadına öğrenciler yetişti Sulama kanalına düşen köpeğin imdadına öğrenciler yetişti

Yeni Mahalle, Nazilli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nazilli'de yeşil alanlar yaza hazırlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:40 Markalar teker teker Rusya'dan çekiliyor! İşte faaliyetlerine ara veren dev markalar
11:39 Kaçak elektrik baskınına gittiler, bacaklarında ısırıklarla geri döndüler!
11:28 Yeni günde yükselişine devam eden dolar 14,64'ten işlem görüyor!
11:27 Korona yalanıyla 1 aylık eşini dolandırdı! Mağdur damat kara kara ne yapacağını düşünüyor
11:22 İstanbullulara bir kötü haber de ulaşımdan! Toplu taşımaya yüzde 65 zam yapılacak
11:12 Chelsea'ye talip olan aşiret lideri Bayrak konuştu: Ayarlamaları yaptık, perşembe günü her şeyi açıklayacağım!
11:05 Tansu Çiller boy göstermeye devam ediyor! Şimdi de koalisyon hükümeti hakkında konuştu
10:59 Meteoroloji'den İstanbullulara önemli uyardı: Kar 20 santimetreyi bulacak, önlemlerinizi buna göre alın!
10:56 Taliban kız çocuklarının eğitim almasını durdurmuştu! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı tartışma yarattı
10:51 Genç oyuncu Aşela Demir, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 11:59:17. #1.13#
SON DAKİKA: Nazilli'de yeşil alanlar yaza hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement