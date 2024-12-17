Nazilli\'de Zabıta ve Sağlık Ekipleri Kafe Denetimlerine Devam Ediyor

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Nazilli Belediyesi Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa İsabeyli Mahallesi'ndeki üniversite bölgesinde iş yerlerini denetledi.

Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde hijyen standartlarını korumak ve vatandaşların daha kaliteli hizmet almalarını sağlamak amacıyla denetimlerine devam ediyor. Son olarak İsabeyli Mahallesi'ndeki üniversite bölgesinde bulunan kafe ve işletmeleri denetleyen ekipler, işletmelerin genel temizlik durumu, çalışanların kişisel hijyeni, ürünlerin saklama şartlarını ve evrakların uygunluğunu detaylı olarak inceledi. Denetimler esnasında bazı işletmelerin kurallara yeterince riayet etmediği belirlenerek eksiklerin giderilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu. İşletme sahiplerine doğru temizlik yöntemleri, gıda güvenliği ve yasal evraklar konusunda ekipler tarafından bilgilendirmeler yapıldı. Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, daha kaliteli hizmet alma noktasında bu tür işlemlerin büyük önem taşıdığını ifade ederek denetimlerin artırılması yönünde talepte bulundu. - AYDIN