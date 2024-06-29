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Nazilli'deki Büyükşehir ÇGM ilk mezunlarını verdi

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2 yıl önce Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından açılışı gerçekleştirilen Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli Çocuk Gelişim Merkezi, ilk mezunlarını verdi. Miniklerin mezuniyet töreni renkli görüntülere sahne oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli Çocuk Gelişim Merkezi yıl sonu gösterisi ve mezuniyet töreni Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda gerçekleşti. Okul öncesi çocuklara eğitim veren, sunduğu imkan ve eğitim kalitesiyle göz dolduran Çocuk Gelişim Merkezi'nde Jüpiter ve Venüs sınıflarında eğitim görüp mezun olan miniklerin mezuniyet törenine aileleri de katıldı. Çocukların doyasıya eğlendiği etkinlikte minikler yöresel oyunlarla hünerlerini sergiledi. Mezun olan çocuklarının gösterilerini ilgiyle izleyen veliler, alkışlarla çocuklarına eşlik ederken onlarla birlikte gönüllerince eğlendi. Duygu dolu anların yaşandığı mezuniyet töreninde miniklerin keplerini fırlatmasıyla birlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli Çocuk Gelişim Merkezi ilk mezunlarını vermiş oldu.

Başkan Çerçioğlu'na teşekkür

Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli Çocuk Gelişim Merkezi'nde 2 yıl eğitim gören çocuklarının öz bakım, sosyal gelişimlerinin yanı sıra sevgi, saygı, arkadaşlık ve paylaşma duygularının pekiştiğini ifade eden veliler, Nazilli'ye böyle bir çocuk merkezi kazandıran Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Nazilli Çocuk Gelişim Merkezi Müdürü Tuba Temel yaptığı açılış konuşmasında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederek, "2 yıl önce Sayın Özlem Çerçioğlu tarafından hizmete açılan Nazilli Çocuk Gelişim Merkezi olarak ilk mezunlarımızı vermenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bilgiyle donatılan öğrencilerimizin mezun olarak yeni bir hayata başlaması mutluluğunu da yaşıyoruz. Bugünü, çocuk gelişimi ve eğitimi adına mutlu bir gün olarak görüyoruz. Eğitimin yansıra sevgi, saygı, arkadaşlık ve paylaşma duygularını pekiştirme adına çaba gösterdik. Değerli velilerimizin de emekleri ile çocuklarımızı yeni bir hayatın başlangıcına uğurluyoruz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Şenay Kolatır, Şube Müdürü Refik Taşlı, Okul Müdürü Tuba Temel, öğretmenler ve öğrenci velilerinin katıldığı mezuniyet töreni, miniklerin öğretmenleri ve aileleriyle birlikte İzmir Marşı'nı söylemelerinin ardından 'Erik Dalı' ile coşkunun doruğuna ulaştı. Tören, çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.