Nazilli Devlet Hastanesi'nde fizyoterapistlerle çalışan memnuniyeti toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Nazilli Devlet Hastanesi'nde fizyoterapistlerle çalışan memnuniyeti toplantısı yapıldı

Nazilli Devlet Hastanesi\'nde fizyoterapistlerle çalışan memnuniyeti toplantısı yapıldı
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Nazilli Devlet Hastanesi'nde fizyoterapist, fizyoterapi teknikeri ve gerontoloji çalışanlarıyla çalışan memnuniyeti toplantısı düzenlendi. Başhekim Yardımcısı Dr. Akif Akça'nın katıldığı toplantıda iletişim ve hizmet kalitesi ele alınırken, bu buluşmaların sürdürüleceği belirtildi.

Nazilli Devlet Hastanesi'nde görev yapan fizyoterapistler, fizyoterapi teknikerleri ve gerontoloji çalışanlarıyla çalışan memnuniyeti toplantısı gerçekleştirildi.

Nazilli Devlet Hastanesi'nde düzenlenen toplantıya Başhekim Yardımcısı Dr. Akif Akça ile Çalışan Hakları ve Güvenliği Birim Sorumlusu katıldı. Toplantıda, çalışanların görüş, talep ve önerileri ele alınırken kurum içi iletişimin güçlendirilmesi, çalışma ortamının geliştirilmesi ve sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Çalışanların karşılaştıkları sorunların ve çözüm önerilerinin de değerlendirildiği toplantının, çalışan memnuniyetinin artırılması ve kurum içi iletişimin daha etkin hale getirilmesine katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi. Nazilli Devlet Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, katılımcı ve çözüm odaklı yönetim anlayışı doğrultusunda çalışanların görüşlerinin alınmasına yönelik bu tür kurumsal buluşmaların sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nazilli Devlet Hastanesi'nde fizyoterapistlerle çalışan memnuniyeti toplantısı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nazilli Devlet Hastanesi'nde fizyoterapistlerle çalışan memnuniyeti toplantısı yapıldı - Son Dakika
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