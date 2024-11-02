Nazilli Hastanesi'nde 'Gebe Okulu' Etkinliği - Son Dakika
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Nazilli Hastanesi'nde 'Gebe Okulu' Etkinliği

Nazilli Hastanesi\'nde \'Gebe Okulu\' Etkinliği

Nazilli Devlet Hastanesi, anne ve anne adayları için emzirme farkındalığı etkinliği düzenledi.

02.11.2024 14:13
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Nazilli Devlet Hastanesi, anne ve anne adaylarına yönelik 'Gebe Okulu' ve emzirme farkındalığı etkinliği düzenledi. Hastane idarecilerinin de hazır bulunduğu stantta, anne sütü ve emzirmenin önemi hakkında bilgilendirme yapılarak broşürler dağıtıldı.

Etkinlik kapsamında hastanede çalışan kadın personellere yönelik özel bir eğitim programı da gerçekleştirildi. Eğitimde, anne sütünün bebekler için sağladığı faydalar, emzirmenin doğru teknikleri ve annelerin desteklenmesi konuları detaylı bir şekilde ele alındı. Hastane yetkilileri, bu tür etkinliklerin hem anne sağlığını hem de bebek sağlığını desteklemek amacıyla düzenlendiğini belirterek, emzirmenin öneminin toplumda daha fazla bilinmesi gerektiğine vurgu yaptı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli Hastanesi'nde 'Gebe Okulu' Etkinliği - Son Dakika

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